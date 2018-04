Governo | Martina | ' Tanti chiedono al Pd di provare a formare un esecutivo | decidiamo

Governo PD-M5S : SONDAGGIO RENZI - “TU LO FARESTI?”/ Martina ‘loda’ Di Maio : “si decide insieme” - dem spaccati : Accordo M5S PD, GOVERNO : Martina incontra Fico e apre a Di Maio , i Dem si spaccano: elettori 5Stelle in rivolta contro l'intesa, "traditori vi veniamo a prendere". RENZI resta scettico(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag . Se mi ...

Governo M5s-Pd - rivolta base 5Stelle/ “Traditori veniamo a prendervi” : Accordo Fico-Martina-Di Maio - e Renzi.. : Accordo M5S PD, Governo : Martina incontra Fico e apre a Di Maio , i Dem si spaccano: elettori 5Stelle in rivolta contro l'intesa, "traditori vi veniamo a prendere". Renzi resta scettico(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:55:00 GMT)

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo : Martina incontra Fico e apre a Di Maio , i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Accordo M5S PD/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Dem spaccati : virale l’hashtag #senzadime : Accordo M5S PD, Governo : Martina incontra Fico e apre a Di Maio , i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime . Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:06:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO - MARTINA APRE A M5S/ Governo diretta live : Pd spaccato. Insorgono renziani : "Senza di noi" : FICO , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di MARTINA (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Governo ultime notizie - Fico vede il Pd. Martina : disponibili se M5s chiude con Lega : Il presidente della Camera deve verificare una possibile intesa. Il segretario reggente: "Approfondiremo e la Direzione valuterà" Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI IL PUNTO ...

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. ( Adnkronos ) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La deleg azione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ed ancora Orfini: “Se dai 5 Stelle arriverà una proposta, allora ne discuteremo negli organismi dirigenti”. La Direzione Pd dove, fanno notare fonti renziane, il ‘pallino’ nei numeri e negli equilibri resta in mano a Matteo Renzi. L’ex-segretario, al momento, non avrebbe cambiato linea rispetto a quella della chiusura ai 5 Stelle esternata già ieri nel fuoco di fila della dichiarazioni dei ...