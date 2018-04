Governo | Martina | “Da Di Maio parole nette e chiare” E ai suoi dice | “Basta hashtag

CONSULTAZIONI FICO - MARTINA APRE A M5S/ Governo diretta live : Pd spaccato. Insorgono renziani : "Senza di noi" : FICO , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di MARTINA (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. ( Adnkronos ) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La deleg azione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) – Ed ancora Orfini: “Se dai 5 Stelle arriverà una proposta, allora ne discuteremo negli organismi dirigenti”. La Direzione Pd dove, fanno notare fonti renziane, il ‘pallino’ nei numeri e negli equilibri resta in mano a Matteo Renzi. L’ex-segretario, al momento, non avrebbe cambiato linea rispetto a quella della chiusura ai 5 Stelle esternata già ieri nel fuoco di fila della dichiarazioni dei ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. ( Adnkronos ) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La deleg azione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo - Martina : 'Lavoriamo con M5s se dice no al centrodestra e alla Lega' : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd , Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

Governo - Martina : lavoriamo con M5s se dice no a centrodestra e Lega : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...