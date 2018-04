Governo | giovedì Fico incontrerà alle 11 il Pd e alle 13 il M5s

Governo : su ipotesi Pd tensione in gruppi M5S - assemblea giovedì (2) : (AdnKronos) – Insomma, Di Maio dovrà tener conto anche del dissenso interno, a maggior ragione considerando che i numeri su cui potrebbe contare la maggioranza, in caso di eventuale intesa col Pd, al Senato sarebbero risicatissimi: 161, con una manciata di voti in più in caso di convergenza dei senatori di Liberi e Uguali (+4). Eventuali addii, dunque, peserebbero molto più del passato, mettendo in discussione la sopravvivenza stessa di un ...

Governo : su ipotesi Pd tensione in gruppi M5S - assemblea giovedì : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Si terrà giovedì alle 19,30 l’assemblea congiunta dei gruppi M5S di Camera e Senato. Intanto tra i parlamentari si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura del ‘forno’ con la Lega e l’avvio del confronto con i dem, salutato con favore dalle frange più a sinistra del Movimento ma visto come fumo negli occhi dai più.La chat tace, anche perché -viene spiegato- quella ...

M5s e Pd - contratto per un Governo : Fico ha tempo fino a giovedì - ira di Salvini : Alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato che gli ha conferito un mandato esplorativo per dare avvio al terzo giro di consultazioni. Mattarella ha...

CONSULTAZIONI - GIOVEDÌ E VENERDÌ DA MATTARELLA/ Quirinale - Governo Centrodestra-M5s? Di Maio “Salvini decida” : CONSULTAZIONI Quirinale GIOVEDÌ e VENERDÌ: MATTARELLA vede subito Centrodestra, M5s e Pd, il giorno dopo Fico, Casellati e Napolitano. Trame e scenari verso il Governo: sfida Salvini-Meloni(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:24:00 GMT)

Governo - secondo giro di consultazioni : il Colle le convoca per giovedì e venerdì. Ecco il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick , durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. 'In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

