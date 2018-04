Governo | Fico domani vedrà alle 11 Pd e alle 13 M5S

Governo - domani Fico farà un secondo giro di consultazioni : Dopo il confronto di ieri, domani il presidente della Camera, Roberto Fico , avvierà un nuovo giro di consultazioni con la delegazione pentastellata e quella dei democratici per verificare se è ...

Vittorio Sgarbi : 'Che Fico il Governo dei perdenti Pd-M5s - le poltrone della Boschi e della Madia...' : 'Che Fico un governo dei perdenti'. Vittorio Sgarbi , sul Giornale , guarda il bicchiere mezzo pieno in caso di governo M5s-Pd e elenca i vantaggi di un tale esecutivo horror: 'Il primo sarebbe ...

Governo M5s-Pd - rivolta base 5Stelle/ "Traditori veniamo a prendervi" : Accordo Fico-Martina-Di Maio - e Renzi.. : Governo Pd-M5s, rivolta base elettori 5Stelle: Fico, Accordo DI Maio e Martina, ma Renzi resta scettico. Centrodestra addio, le ultime notizie.

Governo - Di Maio dopo l'incontro con Fico : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – "Caro @matteoSalvinimi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C'è una parte del partito che ascoltando il Colle sta dando credito al tentativo di Fico, ma il suo Collega Di Maio si è già ripreso la palla. #senzadime". Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Pd.

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il M5S : Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...

Governo - Martina : se Di Maio rompe con la Lega si può dialogare. Fico incontra la delegazione M5S : Dopo l'incontro alla Camera la deLegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la deLegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Governo - Di Maio a colloquio con Fico per consultazione M5s : Roma, 24 apr. , askanews, Luigi Di Maio e i capigruppo M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, sono arrivati alle 18 nell'ufficio del presidente della Camera Roberto Fico per le consultazioni.