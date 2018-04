Governo | domani Fico farà un secondo giro di consultazioni

Governo : Di Maio - domani da Fico - occasione storica che non perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

Di Maio a Salvini : “fino a domani per rompere con Berlusconi”/ Governo M5s-Lega : altrimenti contratto col Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di Maio a Salvini, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Berlusconi “Salvini leader - ma no Governo con Di Maio”/ Mattarella - domani incarico a Fico per sondare M5s-Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile Governo con Di Maio": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Domani a Fico il pre incarico per un Governo M5S-Pd : Il primo giro di consultazioni è finito con il nulla di fatto. L’asso nella manica della Casellati era l’appoggio esterno

Berlusconi avanza un’idea per formare il Governo - domani ci sarà Salvini : “L’onorevole Di Maio ha mantenuto la posizione di non accettare un accordo con il Centrodestra nella sua universalità, noi invece

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

Governo - le consultazioni Casellati dovrebbero iniziare domani : Roma, 18 apr. , askanews, Le consultazioni della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati dovrebbero iniziare domani. A quanto si apprende da fonti parlamentari ricevuto oggi il mandato a ...

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si allarga/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, Ad indicarlo per la Consulta, quando il Parlamento dopo vari scrutini andati a vuoto non riusciva ad eleggere tre membri per la Corte, furono proprio i Cinquestelle e alla fine risultò il ...

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si allarga/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ad indicarlo per la Consulta, quando il Parlamento dopo vari scrutini andati a vuoto non riusciva ad eleggere tre membri per la Corte, furono proprio i Cinquestelle e alla fine risultò il più votato con 609 preferenze, frutto di un accordo tra M5S, centristi e Pd, ma senza centrodestra, che vide nominati anche Giulio Prosperetti e Augusto Barbera. Ottanta anni il prossimo maggio, laureatosi alla Sapienza nel 1961 con una ...

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si allarga/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – E nell’uno come negli altri casi ci si chiede naturalmente se il nome di Modugno possa essere quel “qualcun altro” che il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarebbe disposto ad appoggiare alla guida del Governo come figura terza. Anche se il leader del Carroccio non manca poi di sottolineare che Casellati “di sicuro può fare un buon lavoro”.Quasi per far intendere che al momento il ...

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si allarga/Adnkronos : Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stringe i tempi e domani dovrebbero terminare i giorni concessi ai partiti dopo il secondo ciclo di consultazioni per ulteriori confronti e trattative e il Capo dello Stato dovrebbe prendere e annunciare le sue decisioni “per uscire dallo stallo che si registra”. Sembra in calo l’ipotesi di un pre-incarico a Luigi Di Maio o a Matteo Salvini, ...

Governo : Gentiloni domani ai Lincei per i 70 anni da elezioni ’48 : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interverrà domani, alle ore 18, all’appuntamento dal titolo ‘A 70 anni dalle elezioni del 1948. Riunire storia e futuro nei valori degasperiani: Europa, atlantismo e giustizia sociale’, organizzato dalla Fondazione De Gasperi presso l’Accademia dei Lincei (Villa Farnesina). L'articolo Governo: Gentiloni domani ai Lincei per i 70 anni da ...

Martina : domani a Mattarella ribadiremo impossibilità Governo Pd : Roma, 11 apr. , askanews, domani al Capo dello Stato 'noi ribadiremo quanto detto in queste ore, l'impossibilità per il Pd di poter avanzare una proposta di governo. Non siamo indifferenti a quello ...