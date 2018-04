Governo | Calenda | ' In caso di alleanza con il M5S lascio il Pd'

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Calenda : "Governo M5s-Pd? Lascio i dem" (25 aprile) : Ultime notizie, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa di Governo tra M5S e Pd, Carlo Calenda minaccia di lasciare i dem in caso di accordo con i pentastellati(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:03:00 GMT)

Governo - il ministro Calenda : “In caso di alleanza Pd-M5s lascio il partito. Segreteria? Non mi candido” : “Confermo che se Pd e 5 stelle si alleano, mi dimetterò da nuovo iscritto”. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, neo iscritto al Partito democratico, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter ha ricordato l’intenzione di lasciare se l’ipotesi di Governo tra grillini e dem dovesse andare in porto. Le sue parole arrivano dopo che solo ieri è iniziato il tavolo di lavoro tra i due partiti e le parti hanno dato ...

Governo - Calenda : lascio il Pd se fa l'intesa con i 5 Stelle : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno». «Renzi è stato ...

Calenda propone un Governo di tutti per risolvere tre questioni fondamentali : Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda apre ad un “governo di transizione” sulle pagine di Repubblica: un esecutivo di tutti per provare ad uscire dalla paralisi politica e dal blocco che si è determinato dopo il voto. Il ministro uscente parte da un’analisi della situazione siriana per dire che “L’Italia rischia di essere l’anello fragile di un Occidente fragilissimo. Siamo esposti ...

Governo : Calenda - da Lega-M5S spettacolo indecoroso : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Lo spettacolo che stanno offrendo Lega e M5S è francamente indecoroso nella forma e nella sostanza. Governare un paese del G7 è cosa seria e difficile. Questo kindergarten non è degno dell’Italia”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, da Lega-M5S spettacolo indecoroso sembra essere il primo su Meteo Web.

Calenda : Pd al Governo per fare le riforme Ma i dem non ci sentono : M entre i presunti "vincitori" grillin-leghisti si dibattono confusamente nelle nebbie etiliche post-Vinitaly, il Pd riesce comunque a dar loro una mano, litigando al proprio interno.L'oggetto del litigio è tutt'altro che chiaro, anche se il leit motiv della divisione resta sempre lo stesso: al governo sì, al governo no, al governo forse. Il la lo dà il ministro Carlo Calenda, che in un'intervista a Repubblica lancia una nuova formula: "governo ...

Calenda : "Governo di transizione con tutti" : Nella settimana in cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dovrebbe sciogliere i dubbi e concedere un mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, i partiti proseguono sulla via dei ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Pd - Carlo Calenda faccia di bronzo : 'Governo di transizione insieme a Lega e M5s' - ma un mese fa... : Presa la tessera del Pd, il ministro uscente Carlo Calenda ha già cominciato a ragionare come metà dei dem: al governo a tutti i costi, anche se i partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni ...

SALVINI CONTRO CALENDA E DI MAIO/ “Vinciamo Friuli e Molise? Governo in 15 giorni”. Pd “assurdo attendere” : Governo, SALVINI CONTRO Di MAIO e CALENDA: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Governo : Orfini - da Calenda tesi curiosa - fa meglio tweet di interviste : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “E’ una sua opinione. A Calenda vengono meglio i tweet che le interviste…”. Lo dice Matteo Orfini, presidente Pd, al fatto Quotidiano a proposito dell’intervista al ministro dello Sviluppo Economico. “Quella di Calenda -aggiunge Orfini- è una tesi curiosa. Lo stallo è creato dall’atteggiamento delle forze che hanno vinto le elezioni, che stanno facendo prevalere egoismi ...