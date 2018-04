Golf | alle Pavoniere tartufi e hole in one

Golf femminile - l’Italia è lontana dai fasti di Silvia Cavalleri - Diana Luna e Giulia Sergas. Ma la nuova generazione promette bene : È un periodo di transizione per l’Italia del Golf femminile. I fasti di Silvia Cavalleri, Diana Luna e Giulia Sergas sono oramai alle spalle, lontani nel tempo, avendo lasciato spazio ad una generazione di Golfiste che ne hanno raccolto il testimone e che ora hanno l’arduo compito di portare avanti la buona tradizione iniziata da queste due atlete, in attesa di raccoglierne i frutti. Pioniera della crescita del Golf femminile ...

Golf - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Conterà l’ordine di merito mondiale ma ci saranno esclusioni importanti : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha stabilito i criteri di qualificazione del Golf alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratterà della seconda edizione consecutiva, dopo il ritorno ai Giochi a seguito di ben 112 anni di assenza (St. Louis 1904 ultima edizione del Golf olimpico prima di Rio 2016). A Tokyo si giocherà al Kasumigaseki Country Club, sito a Kawagoe, nella prefettura di Saitama. saranno assegnati due titoli, uno maschile ed uno ...

Alfa Romeo Golf Challenge : il 'biscione' regala emozioni sul green e in pista : Nel weekend, presso il Castelconturbia Golf Club di Agrate Conturbia (NO), è andata in scena la finale internazionale dell'Alfa Romeo Golf Challenge, l'emozionante evento capace di...

Golf - Challenge Tour 2018 : fantastico Lorenzo Gagli! Trionfo azzurro nel Barclays Kenya Open - sconfitto Jens Fahrbring nel playoff : Strepitoso Lorenzo Gagli. Il talentuoso Golfista italiano, dopo aver ottenuto la “carta” per l’accesso nell’European Tour, ha trionfato nel Barclays Kenya Open 2018, ottenendo la sua prima vittoria in carriera in un torneo del Challenge Tour. Gagli, classe ’85, si è imposto al termine di un playoff decisamente combattuto contro lo svedese Jens Fahrbring, che lo ha appaiato in vetta alla classifica con 11 colpi sotto il par. I ...

Parma : il 5 e 6 maggio 2018 si vola in monGolfiera sulla Food Valley : Le prime luci e lo spettacolo dei colori del mattino, volando a bordo di una mongolfiera. Non è un sogno, ma l’emozione che si vive a Parma, pernottando negli alberghi della catena INC Hotels Group. La partenza è il 5 e 6 maggio 2018 dalla Rocca di Sala Baganza (PR), la regale dimora di Maria Luigia d’Austria, al sorgere del sole, per godersi dall’alto il territorio della Food Valley, ammirando a sud le cime dell’Appennino tosco-emiliano – ...

Golf - Palmer Invitational rallenta Woods ed è 17° dopo due giri - risale Francesco Molinari : A 36 buche dal termine l'ex numero uno al mondo è ora lontano 7 colpi dalla vetta condivisa dunque dallo svedese Henrik Stenson , vice campione olimpico in carica, e dallo statunitense Bryson ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma mantiene la vetta a un giro dalla fine. Hatton e Mickelson alle sue spalle - Francesco Molinari sempre 32° : Shubhankar Sharma mantiene la vetta del WGC-Mexico Championship a un giro dalla fine. Il giocatore indiano, 21 anni, al debutto in un torneo di questo livello, ha giocato con grande freddezza e a 18 buche dalla fine è nella migliore posizione possibile per vincere. Sharma ha condotto un giro magistrale, perché ha saputo reagire bene alle difficoltà: sulla sua carta ci sono infatti tre bogey ma soprattutto cinque birdie (69, 2 sotto il par), per ...