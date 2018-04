Gmail ha aggiunto nuove funzioni

agi

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Google ha rinnovato Gmail e introdotto una gran quantità difunzionalità tra cui la possibilità di inviare messaggi che si autocancellano dopo un certo periodo di tempo e la gestione della corrispondenza affidata all'intelligenza artificiale per distinguere i messaggi importanti e dare loro priorità o portarli in evidenza quando vengono trascurati. C'è anche una nuova barra laterale destra, riferisce TechCrunch, che viene pre-popolata con un widget di Google Calendar intelligente che offre una panoramica degli eventi di un singolo giorno e consente di aggiungerne di nuovi eventi dalla casella di posta. Ecco le 5 novità importanti da tenere a mente per sfruttare lepotenzialità di Gmail: Si possono intraprendere azioni sulle e-mail ...