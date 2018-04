Gli stilisti di domani di scena a Hyères

gqitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La città di, celebre stazione balneare che si affaccia sulla parte occidentale della Costa Azzurra, con la sua suggestiva penisola di Giens, fa dario al concorso più longevo rivolto ai giovani talenti della moda. Dal 1986, l’International Festival of Fashion, Photography and Fashion accessories atè la vetrina internazionale per i fashion designer di. A partire dal 1997 la manifestazione si è arricchita di un concorso per fotografi emergenti e quest’anno, per la seconda volta, ci sarà spazio anche per designer di accessori. Sono 33 le candeline per un appuntamento che non passa inosservato, e non solo dagli addetti e professionisti della moda. Ospite d’onore di quest’edizione è Berluti, brand del gruppo LVMH, da 20 anni partner del festival. La giuria del concorso per fashion designer, presieduta da Haider Ackermann, si è riunita a fine gennaio a Parigi al MAD ...