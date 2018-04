huffingtonpost

: Giusto o no accettare i ricatti dei delinquenti per salvare vite umane? - HuffPostItalia : Giusto o no accettare i ricatti dei delinquenti per salvare vite umane? - Bla___ : @mante giusto e come al solito a questo non ci avevo pensato. Evidentemente non riesco ad accettare che si possa es… - rumba15342942 : RT @beppemg60: @AnnaAscani Giusto che in direzione venga portata la proposta ( indecente) dei 5S, sarebbe però un gravissimo errore accetta… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Dopo la sentenza di Palermo che ha fatto esultare i pm che avevano istruito la causa sulla trattativa Stato-Mafia, si è aperto un interessante quanto fuori tema dibattito teorico: èo nodei delinquenti per?Le voci sono state quasi tutte per il no da parte dei tantissimi che hanno dimenticato i terribili episodi vissuti nel nostro paese con sequestri di bambini o ricchi imprenditori per i quali è stato consentito il pagamento di un riscatto. E quanti connazionali sequestrati all'estero da terroristi o criminali locali perché andati in vacanza o per altri scopi in paesi a rischio e contro le indicazioni dello Stato, finiti nelle mani di soggetti senza scrupoli (vedi i casi di Giovanni Lo Porto, Rossella Urru, Bruno Pellizzari, Simona Pari e Simona Torretta, solo per citare i più recenti).Allora oggi che una ...