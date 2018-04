Gita del 25 aprile | Napoli fa il pieno | in quattromila sul Vesuvio | oltre 14mila a Pompei

Dark Souls Remastered : al via i preorder della versione diGitale - importante sconto per i possessori della Prepare to Die Edition su PC : Bandai Namco ha annunciato oggi l'apertura dei preorder per la versione digitale di Dark Souls: Remastered, in uscita il prossimo 24 maggio su PS4 e Xbox One, il 25 maggio su PC via Steam e solo in estate su Nintendo Switch. Il publisher ha colto l'occasione per svelare i bonus dedicati a coloro che prenoteranno il gioco, confermando inoltre che i giocatori PC che già posseggono una copia di Dark Souls: Prepare to Die Edition su Steam ...

Emoticon dell'antichità. Ricercatrice italiana realizza la prima banca dati diGitale di segni grafici mai tradotti : Le Emoticon, faccine colorate che sintetizzano il nostro stato d'animo, appartengono ormai al nostro modo di comunicare, imposto dalla rivoluzione tecnologica di smartphone e social. Ma questi segni ...

Terni - Gita in canoa sul Nera per una famiglia : intervengono i vigili del fuoco : Terni Brutta avventura per una famiglia lungo il fiume Nera. I vigili del fuoco sono intervenuti per ricercare una coppia di genitore/figlio che con due canoe erano sul fiume e di cui si erano perse ...

Ecco a voi il nuovo sistema di benchmark PC del DiGital Foundry - articolo : È tempo di novità, cari lettori! Con il restyling di Eurogamer, siamo lieti di rivelarvi qualcosa di speciale a cui abbiamo lavorato per molto tempo: una completa revisione del modo in cui vi mostriamo i nostri benchmark dei giochi PC e dell'hardware, che vi darà un accesso senza precedenti a tutti i dati che abbiamo messo insieme nelle nostre recensioni.E qual è il vantaggio quindi? Beh, è molto semplice. Il nuovo sistema di benchmark di ...

Trentennale e Gita sociale Aido : due apprezzate e affermate iniziative nel segno della solidarietà e della socialità : Auditorium parrocchiale nel corso dell'evento del 10 aprile , in primo piano la sig.ra Rosetta e il figlio Luca Bonatesta, Seppur a distanza di alcuni giorni, sento il dovere di informare su due ...

Meraviglie del mondo : il diGitale può preservarle : Esplorate la Meraviglie del mondo a rischio e guardate come gli archeologi di oggi utilizzano tecnologie all'avanguardia per preservare monumenti iconici della nostra storia. ***Scritto da: Chance ...

Mediaset Premium - da oggi arrivano i canali Sky nel pacchetto del diGitale terrestre - : Sky Uno Vetrina, definizione standard, prenderà il numero 318, il canale Sport Vetrina andrà invece sul 374, infine un altro canale Sport , ma stavolta in HD prenderà il 379. Sky produrrà una ...

Amos Gitai a Ferrara. "Cerco una storia antica che ci parla del futuro" : Un incontro da romanzo: lui, artista ammirato nel mondo, noto per il carattere difficile e ombroso e con una storia importante alle spalle incontra lei, spericolata e indomabile, capace di cavarsela ...

DiGital360 finalizza acquisizione del 51% di ServicePro e di IQ Consulting : Teleborsa, - Digital360 ha perfezionato l'acquisizione del 51% del capitale sociale di IQ Consulting , IQC, , spin-off accademica attiva nel campo dell'Industria 4.0 e del Supply Chain Management, e ...

Nasce Cranio DiGital : la divisione diGitale della celebre casa editrice di giochi da tavolo : Cranio Creations, una delle più affermate case editrici di giochi da tavolo italiane, è lieta di annunciare la nascita della Cranio Digital, divisione che si occuperà di tutto il business Digitale della società milanese.La nascita di questa nuova sezione della casa madre è fortemente voluta dall'azienda per ampliare l'utenza dei clienti che già da anni hanno dimostrato di apprezzare e amare i boardgame prodotti. Il passaggio alla fase Digitale, ...

“Vai - Bianca - ora”. La gaffe “finale” di Stefano De Martino : sfugGita a molti spettatori - la clamorosa gaffe durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Striscia - ovviamente - non ha perdonato : L’Isola dei Famosi 2018 è finalmente andata agli archivi, portandosi dietro tutto il suo carico di polemiche, accuse, veleni e insinuazioni varie. Un’edizione sicuramente tra le più discusse e travagliate nella storia dei reality show italiani, che ha visto trionfare Nino Formicola di fronte a Bianca e Amaurys e che ha visto andare in scena, nel corso delle settimane, una vera e propria guerra. Non tanto tra i naufraghi, che ...

Petrone - alla guida del gruppo Sisal : 'In arrivo nuovi servizi e super diGitale' : Il gruppo Sisal, presente sul mercato italiano da oltre 70 anni e con un giro d'affari di 16,6 miliardi, cresce e diversifica. Un cambiamento di pelle che punta sulla tecnologia, nuovi servizi e lo ...

God of War : data e ora del preload e dello sblocco della versione diGitale : Manca pochissimo all'arrivo di God of War, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi che sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 aprile. Sony ha diffuso i dettagli del preload e dello sblocco della versione digitale del gioco, in modo tale che i fan possano prepararsi a dovere per cominciare appena possibile la loro nuova avventura con Kratos e Atreus.God of War potrà essere scaricato da domani 18 ...