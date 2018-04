Giro d’Italia 2018 | alla scoperta del percorso Tutte le 21 tappe | tra arrivi in salita

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo all’esame di maturità. E’ davvero un corridore da Grandi Giri? : Nonostante la faccia da eterno bambino Davide Formolo sta maturando. Forse senza accelerazioni improvvise, senza lampi a ciel sereno, ma con costanza. E si presenterà al Giro d’Italia 2018 dopo una prima parte di stagione molto solida e soprattutto dopo una Liegi-Bastogne-Liegi corsa da assoluto protagonista per la seconda stagione consecutiva. Passato nell’inverno alla BORA – hansgrohe, Formolo sembra aver fatto un bel salto ...

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa : Agrigento-Santa Ninfa. Finale da classica - si muoveranno i big? : Secondo giorno in Italia, seconda tappa insidiosa, tipica del Giro d’Italia. La quinta frazione della corsa rosa si svilupperà in Sicilia, da Agrigento a Santa Ninfa, per 153 chilometri insidiosi in tutta la loro lunghezza e che potrebbero, magari, portare anche i big a muoversi. I primi 60 chilometri non concedono respiro, in un continuo alternarsi di salita e discesa, con strappi e mangia e bevi continui. Impegnativi, nonostante la ...

Giro d’Italia 2018 - quarta tappa : Catania-Caltagirone. ‘Mangia e bevi’ continuo - non c’è un metro di pianura : Il Giro d’Italia 2018 fa ritorno nel Bel Paese nella quarta tappa, con la Corsa Rosa che raggiunge la Sicilia. Martedì 8 maggio, dopo il giorno di riposo per il trasferimento, i corridori affronteranno 198 km da Catania a CaltaGirone. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della quarta tappa del Giro d’Italia. Tutta la frazione è caratterizzata da un continuo saliscendi, con una serie di salite più o meno brevi. I primi 50 km sono ...

Giro d’Italia 2018 - Miguel Angel Lopez pronto al definitivo salto di qualità : Il 24enne colombiano Miguel Angel Lopez quest’anno farà il suo esordio al Giro d’Italia. Lo scalatore dell’Astana, dopo le due vittorie di tappa ottenute alla Vuelta a España del 2017, si presenterà alla Corsa Rosa con l’obiettivo di fare classifica e provare a conquistare il primo podio in un Grande Giro. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Lopez al Giro d’Italia 2018. Negli ultimi anni “Superman”, così viene ...

Giro d’Italia 2018 - le canzoni storiche della Corsa Rosa. Da “Gimondi e il Cannibale” a “Fra poco passa il Giro” : Il Giro d’Italia non è semplicemente una Corsa ciclistica, non è soltanto un evento sportivo ma è un fatto di costume, un appuntamento tradizionale per tutti gli italiani, una kermesse che coinvolge davvero tutto lo Stivale passando davanti alle nostre cose. Un appuntamento per riscoprire paesaggi, tradizioni, culture locali, l’occasione perfetta per conoscere nuovi angoli e nuove bellezze del nostro Paese: il Giro degli italiani. La ...

Giro d’Italia 2018 : classifica o successo di tappa? Giulio Ciccone atteso al definitivo salto di qualità : Fisico da scalatore ed inizio carriera da predestinato. Non è da tutti conquistare a soli 22 anni, al primo anno da professionista, una tappa di montagna al Giro d’Italia, seppur in fuga da lontano. Giulio Ciccone ha sempre dimostrato grandissimi doti, sin da dilettante, purtroppo però alcuni problemi fisici hanno leggermente bloccato la sua fase di crescita. Giunto alle 24 primavere ora il corridore della Bardiani-CSF è atteso al definitivo ...

FOTO Giro d’Italia 2018 - tutte le maglie delle 22 squadre partecipanti : quanti colori in gruppo - dalla Bahrain-Merida al Team Sky : Saranno ben 22 le squadre che parteciperanno al Giro d’Italia 2018 in programma dal 4 al 27 maggio. Si preannuncia un bellissimo spettacolo, 21 tappe ricche di fascino tra salite mitiche e paesaggi mozzafiato, nel cuore della storia del nostro Paese. tutte le squadre World Tour hanno l’onore e l’onere di partecipare alla Corsa Rosa, poi gli organizzatori dell’evento hanno assegnato alcune wild card per completare il ...

Giro d’Italia 2018 - quanti soldi guadagnano Aru - Froome e gli altri favoriti? Gli stipendi dei campioni della Corsa Rosa : Sono tante le stelle che parteciperanno al Giro d’Italia 2018, molti big saranno al via da Gerusalemme con l’obiettivo di conquistare l’ambita maglia Rosa e di festeggiare tra le bellezze di Roma. La prima Corsa a tappe della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti campioni pronti a darsi battaglia per i piazzamenti più importanti. Alcuni dei top rider in circolazione si cimenteranno sulle strade ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Che delusione nel 2017! Non sono tra i favoriti e sogno di vincere nella tappa dello Zoncolan” : Voglia di riscatto e tanta determinazione. Con questi sentimenti Fabio Aru si presenta ai nastri di partenza del prossimo Giro d’Italia. L’anno scorso la sua corsa era finita ancor prima di iniziare. Una caduta e il conseguente infortunio al ginocchio nel mese di aprile, infatti, gli avevano impedito di prendere parte all’edizione del Centenario, che partiva dalla sua Sardegna: nonostante un tentativo disperato di rimettersi in ...

Giro d’Italia 2018 - Rcs Sport contro Lance Armstrong : “Non è stato invitato dagli organizzatori. Non fa più parte del nostro mondo” : Risolti definitivamente i problemi con la giustizia, con il patteggiamento arrivato nei giorni scorsi, Lance Armstrong torna a farsi notare nel mondo del ciclismo. Il “Cowboy” del pedale ha deciso di presentarsi in quel di Gerusalemme per la grande partenza del Giro d’Italia 2018, dove commenterà le prime tre tappe. Questo quanto ha annunciato sul suo podcast “Stage“: “Una grande partenza di questo livello in un paese ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru un anno dopo. Una rivincita da prendersi e la grande sfida a Froome : Il Giro d’Italia 2017 di Fabio Aru, di fatto, era finito ancora prima di iniziare. Una caduta e il conseguente infortunio al ginocchio nel mese di aprile, infatti, gli hanno impedito di prendere il via nell’edizione numero 100 della Corsa Rosa, che partiva dalla sua Sardegna: nonostante un tentativo disperato di rimettersi in sesto, il corridore attualmente in forze alla UAE Emirates, era stato costretto ad alzare bandiera bianca, ...

Giro d’Italia 2018 - terza tappa : Be’er Sheva-Eilat. Velocisti in azione - ma occhio al vento : Domenica 6 maggio 2018, terza tappa per il Giro d’Italia 2018: ultimo appuntamento in terra israeliana per la Corsa Rosa che percorre 229 chilometri, prevalentemente pianeggianti, da Be’er Sheva fino all’arrivo di Eilat. Andiamo a scoprire questa terza frazione nel dettaglio. terza tappa Giro d’Italia 2018 Prima parte di gara leggermente ondulata (niente di particolarmente duro), con strade però belle ampie e ben pavimentate. ...

Giro d’Italia 2018 - seconda tappa : Haifa-Tel Aviv. Prima occasione per i velocisti : La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare 167 km da Haifa a Tel Aviv. Una frazione quasi interamente pianeggiante e che sarà quindi la Prima occasione per i velocisti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della seconda tappa del Giro d’Italia. Ci aspettiamo un’andatura elevata fin dalla partenza, visto che dopo 11 km è posto il traguardo volante di Acres, ghiotta occasione per accumulare punti ...

Giro d’Italia 2018 : Lance Armstrong sarà alla grande partenza da Gerusalemme : Risolti definitivamente i problemi con la giustizia, con il patteggiamento arrivato nei giorni scorsi, Lance Armstrong torna a far parlar di sé in ambito ciclistico. Lo statunitense ha deciso di presentarsi in quel di Gerusalemme per la grande partenza del Giro d’Italia 2018, dove commenterà le prime tre tappe. Questo il suo annuncio sul suo podcast: “Una grande partenza di questo livello in un paese così lontano dall’Europa è ...