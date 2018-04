Giorni della toma e della birra da 10 anni a Quarona

George H. Bush - l’ex presidente ricoverato in terapia intensiva. Solo tre Giorni fa i funerali della moglie : l’ex presidente americano George H. Bush, 93 anni, è ricoverato in terapia intensiva in Texas per un’infezione del sangue. “Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere”, ha dichiarato in una nota il portavoce Jim McGrath. Ma secondo altre fonti vicine alla famiglia le sue condizioni sono critiche. Il ricovero è avvenuto domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, morta la ...

“Ti sta male”. Il segreto di Aurora e Michelle. A pochi Giorni dal debutto di “Vuoi scommettere?” - mamma e figlia si fanno scappare un retroscena della loro vita quotidiana che lascia sorpresi. Quel che succede in casa loro… : Sembrano due sorelle, Aurora e Michelle. E invece sono mamma e figlia. Ma quando è nata Aury, Michelle era praticamente una ragazzina. E oggi sembrano due amiche. Un rapporto profondo e bellissimo Quello che lega Aurora Ramazzotti a mamma Michelle Hunziker, rapporto che, presto, sarà anche professionale. Già perché le due lavoreranno insieme a “Vuoi scommettere?” il programma sulle scommesse che è lo “Scommettiamo che?…” di Mediaset. Se ...

George H. Bush in ospedale - a pochi Giorni dalla morte della sua Barbara : George H. Bush, 93 anni, vicepresidente con Reagan e presidente dal 1989, è stato ricoverato domenica mattina, poche ore dopo il funerale della moglie Barbara dove era apparso provato, ma tranquillo. Da anni in sedia a rotelle era accompagnato dai figli e aveva posato per una foto insieme alla First Lady Melania Trump e agli ex presidenti: il figlio maggiore George con la moglie Laura, i Clinton e gli Obama. Il 41esimo presidente ha salutato e ...

Salvini : "Governo in 7 Giorni - PD cancellato dalla faccia della terra" : Matteo Salvini è carico all’indomani delle elezioni regionali in Molise. Il M5S si è confermato primo partito anche qui (pur perdendo consensi), ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, Popolari e Orgoglio Molise). Un risultato che si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla formazione del nuovo governo: a sentire i leader della coalizione che ha conquistato il 37% alle ultime elezioni ...

“Dio…”. Caso Vannini : Antonio Ciontoli - choc su Facebook. A pochi Giorni dalla sentenza sull’omicidio di Marco ecco le parole dell’uomo ritenuto colpevole della sua morte. In rete è rivolta : “Mio figlio è in una bara e loro probabilmente se la stanno ridendo”. Così, con un amarissimo sfogo che è disperazione e atto d’accusa verso il tribunale di Roma, era iniziata la lunga intervista di Marina, la mamma di Marco Vannini subito dopo la sentenza che aveva condannato a 14 anni – contro i 21 richiesti dalla procura di Civitavecchia – Antonio Ciontoli. Un Ciontoli che, in un lungo articolo a firma di Emanuele Rossi sulle colonne ...

Passare 28 Giorni nella realtà virtuale : un artista vuole saggiare i limiti della condizione umana : La tecnologia fa sempre più parte delle nostre vite quotidiane, per cui il dibattito su quanto sia giusto circondarsi di apparati elettronici è sempre un argomento di attualità.Come riporta VRfocus, l'artista Mark Farid deve essersi posto, più o meno, lo stesso interrogativo, egli ha infatti deciso di vivere completamente immerso nella realtà virtuale per ben 28 giorni, così da poter saggiare su sé stesso l'impatto che una tale esperienza possa ...

Marco Garofalo e il racconto pochi Giorni prima della morte : «Nel cuore di Maria De Filippi...» : La morte di Marco Garofalo , scomparso a soli 61 anni a Roma a causa di una brutta malattia , ha sconvolto il mondo della danza di cui il coreografo ha fatto parte sin da giovanissimo. Lunghissima e ...

SogGiorni all’insegna della natura - tra il bosco e il laghetto del Seehof Nature Retreat di Naz (BZ) : Gli occhi si emozionano davanti ai ritmi lenti dell’acqua del laghetto naturale di Flötscher Weiher. L’olfatto è pervaso dagli odori dei pini silvestri che avvolgono il lago e dei meleti. La mente si rilassa ai suoni degli uccelli e degli aironi che si posano sull’acqua. La primavera è da respirare con tutti i sensi al Seehof Nature Retreat ****s di Naz (BZ), vicino Bressanone. Un ritiro nella natura riservato, fuori dal turismo di massa, dove ...

Foto della reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame : Eva Longoria premiata a pochi Giorni dal parto : Piccola reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame per celebrare la stella ottenuta dalla bellissima Eva Longoria. A pochi giorni dal parto, non solo l'attrice ha avuto il "coraggio" di apparire in pubblico con il suo pancione ma ha sfoggiato una forma incredibile con gambe allenate, caviglie sottili e un sorriso che la dice lunga sullo stato di grazia che sta attraversando. A fare il resto ci hanno pensato i fan felici per questa ...

Tre Giorni di salute - sport e solidarietà. Appuntamento a Canosa dal 19 aprile per il Campus della Salute : Presidente del Campus 3S è la dott.ssa Annamaria Colao, endocrinologa, di recente nominata tra i 25 ricercatori italiani più influenti nel mondo. Un'iniziativa impegnata nella diffusione della ...

“Facciamo sesso tutti i Giorni”. Confessioni hot per la star che - senza peli sulla lingua - parla della sua intimità in compagnia del focosissimo fidanzato. Fan a bocca aperta (e parecchio invidiosi) : Non sempre abbiamo il coraggio di chiederlo ad alta voce, lasciando che la curiosità rimanga insoddisfatta. Eppure tante volte, nel vedere una coppia felice insieme, affiatatissima, ci è venuta la tentazione di prendere uno dei due in disparte e domandare, se abbiamo un minimo di confidenza: “Ma voi, quante volte lo fate durante la settimana?”. La risposta, se arriva, serve solitamente a generare tacita invidia in chi ha una ...

6 cose da vedere nei 6 Giorni della Design Week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Oroscopo di Paolo Fox : classifica della settimana 15-20 Aprile/ Ariete - Cancro e Leone : che Giorni saranno? : Paolo Fox, Oroscopo e classifica settimanale dal 15 al 20 Aprile 2018: cosa prevedono le stelle? Bilancia concentrato sull'amore, Gemelli è necessaria prudenza almeno in amore.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Aldo Scardella/ Lo studente sardo che si suicidò dopo dopo 185 Giorni in prigione (Sono innocente) : Questa sera nella trasmissione “Sono innocente” su Rai3 si parlerà della tragica vicenda dello studente universitario Aldo Scardella, accusato ingiustamente di omicidio nel 1985.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:12:00 GMT)