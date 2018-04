Giornalista svedese uccisa | ergastolo a inventore sottomarino Nautilus

Oggi inizia il processo a Peter Madsen - l’inventore danese accusato di omicidio per la morte della Giornalista svedese Kim Wall : Oggi a Copenhagen inizierà il processo a Peter Madsen, l’inventore danese accusato di aver ucciso la giornalista svedese Kim Wall, che lo scorso agosto era partita con lui per un breve viaggio su un sottomarino che Madsen aveva costruito da sé. La The post Oggi inizia il processo a Peter Madsen, l’inventore danese accusato di omicidio per la morte della giornalista svedese Kim Wall appeared first on Il Post.