Giorgio Napolitano sottoposto ad un intervento al cuore

Giorgio Napolitano - operato d’urgenza al cuore/ Video - come sta? 3 ore sotto i ferri - intervento riuscito : Giorgio Napolitano , operato d’urgenza al cuore , Video , come sta? 3 ore sotto i ferri , intervento riuscito . Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:06:00 GMT)

Giorgio Napolitano operato al cuore : «intervento riuscito» : «L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti»: così in conferenza stampa il cardiochirurgo del San...

Malore per Giorgio Napolitano - operato d'urgenza al San Camillo : Malore per Giorgio Napolitano, operato d'urgenza al San Camillo Concluso l'intervento d'emergenza all'aorta del presidente emerito che si trova ora in condizioni stabili in terapia intensiva al San Camillo di Roma. I medici si dicono "soddisfatti e ottimisti" Parole chiave: ...