Giorgio Napolitano ricoverato d' urgenza e operato al cuore

(Di mercoledì 25 aprile 2018)è stato portato in ospedale nel pomeriggio ed'per un problema cardiaco al San Camillo di Roma.Il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita di diritto, 92 anni, ha accusato nel pomeriggio un malore ed è stato portato in ospedale con forti dolori al petto. Dopo i primi accertamenti sanitari e la visita, il suo cardiologo di fiducia ha deciso il ricovero immediato nel reparto guidato dal professor Francesco Musumeci.Sembra chesia rimasto sempre cosciente, ma è stato sottoposto a un intervento al- ancora in corso - per dei problemi all'aorta. L'operazione di dissezione parziale aortica è stata eseguita dallo stesso Musumeci, ma la situazione pare sia complicata.Domenica scorsaera apparso in buone condizioni a Che tempo che fa da Fabio Fazio. "La situazione, come quella internazionale, richiede un'Italia che ...