Giorgio Napolitano operato al cuore Il chirurgo | Intervento riuscito

Giorgio Napolitano - l'uomo delle riforme a tutti i costi : Sempre attento e lucido osservatore della situazione politica, Napolitano compirà 93 il prossimo 29 giugno. Ora una nuova sfida, con l'intervento nella notte dopo il malore che ha fatto anche temere ...

Giorgio Napolitano operato al cuore : «intervento riuscito» : «L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti»: così in conferenza stampa il cardiochirurgo del San...

Malore per Giorgio Napolitano - operato d'urgenza al San Camillo : Malore per Giorgio Napolitano, operato d'urgenza al San Camillo Concluso l'intervento d'emergenza all'aorta del presidente emerito che si trova ora in condizioni stabili in terapia intensiva al San Camillo di Roma. I medici si dicono "soddisfatti e ottimisti" Parole chiave: ...

Giorgio Napolitano operato all'aorta - "intervento riuscito" : Giorgio Napolitano operato all'aorta, "intervento riuscito" Il presidente emerito, 93 anni a fine giugno, è in condizioni stabili. Ha subito una una resezione parziale dell'aorta. Il cardiochirurgo che l'ha operato: "Siamo ottimisti, aggiornamenti in mattinata" Parole chiave: ...

Giorgio Napolitano operato all'aorta - 'intervento riuscito' - : Il presidente emerito, 93 anni a fine giugno, è in condizioni stabili. Ha subito una una resezione parziale dell'aorta. Il cardiochirurgo che l'ha operato: "Siamo ottimisti, aggiornamenti in mattinata"...

Giorgio Napolitano - il chirurgo : l'intervento è andato molto bene : "l'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti". Lo ha riferito il cardiochirurgo del San Camillo di Roma, Francesco ...

Giorgio Napolitano per 3 ore mezza in sala operatoria : "Intervento al cuore perfettamente riuscito" : Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente emerito della Repubblica ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Intervento con resezione parziale dell'aorta

Giorgio Napolitano operato d'urgenza dopo un malore : intervento al cuore "andato molto bene" : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore

Giorgio Napolitano operato d’urgenza dopo un malore : intervento al cuore “andato molto bene” : Giorgio Napolitano operato d’urgenza dopo un malore: intervento al cuore “andato molto bene” Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore Continua a leggere

Grave il presidente Giorgio Napolitano - operato dal professor Francesco Musumeci : Italia in apprensione per il presidente emerito della Repubblica. Giorgio Napolitano è stato ricoverato a Roma in ospedale per problemi circolatori.

Giorgio Napolitano operato al cuore I medici : «Intervento riuscito» : Il presidente emerito, 92 anni, è stato portato al San Camillo di Roma dopo aver accusato dei forti dolori al petto per un problema all’aorta. Ora è in terapia intensiva

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza e operato al cuore : Giorgio Napolitano è stato portato in ospedale nel pomeriggio e ricoverato d'urgenza per un problema cardiaco al San Camillo di Roma.Il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita di diritto, 92 anni, ha accusato nel pomeriggio un malore ed è stato portato in ospedale con forti dolori al petto. Dopo i primi accertamenti sanitari e la visita, il suo cardiologo di fiducia ha deciso il ricovero immediato nel reparto guidato dal professor ...

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza e operato al cuore : Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza e operato al cuore Il presidente emerito della Repubblica starebbe subendo un intervento all'Ospedale San Camillo di Roma dopo un malore avuto nella serata di martedì Parole chiave: ...

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza «In corso intervento chirurgico al cuore» : Il presidente emerito della Repubblica ha 92 anni ed è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma dopo aver accusato dei forti dolori al petto per un problema all’aorta