Giorgio Mastrota | macché materassi e pentole | la nuova vita del re delle televendite | a

Romolo+Giuly : Giorgio Mastrota attore nella nuova serie di Fox : Giorgio Mastrota Altro che batterie di pentole e materassi in lattice: Giorgio Mastrota è pronto ad andare oltre le televendite, da anni suo unico impegno sul piccolo schermo. Il conduttore milanese farà parte del cast della nuova serie comedy in onda su Fox nel prossimo autunno, ovvero Romolo+Giuly – La Guerra Mondiale Italiana. Romolo+Giuly: Giorgio Mastrota nel cast La serie, le cui riprese iniziano proprio in questi giorni, sarà ...

Giorgio Mastrota nonno. La figlia Natalia è incinta (Maurizio Costanzo Show) : Giorgio Mastrota è pronto a diventare nonno. Sua figlia Natalia, 22 anni, avuta con la showgirl Natalia Estrada, sta per entrare nel settimo mese di gravidanza e questa sera, giovedì 29 marzo, sarà insieme al suo papà al Maurizio Costanzo Show per raccontare le emozioni che stanno vivendo in casa Mastrota. Il conduttore parla in tv della gioia di avere il primo nipote, che per altro sarà quasi coetaneo di uno dei suoi zii. Il quarto figlio di ...

Giorgio Mastrota/ La gravidanza della figlia Natalia e il piccolo Leonardo (Maurizio Costanzo Show) : Giorgio Mastrota, il noto personaggio televisivo re delle televendite sarà reso nonno dalla figlia Natalia Mastrota ospite con lui su Canale 5. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:03:00 GMT)

Natalia Mastrota / Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventano nonni (Maurizio Costanzo Show) : Natalia Mastrota, la ragazza renderà nonni i suoi genitori Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Una grande emozione raccontata nel salotto di Canale 5. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

“Hai l’Alzheimer?”. Giorgio Mastrota - quel segreto dal passato. Colpa di alcune frasi pronunciate dal popolare conduttore che non sono andate giù alla diretta interessata. Che batosta! : Per anni lo abbiamo visto in tv. Sempre puntuale, alla stessa ora, con quel sorriso che era diventato il suo marchio di fabbrica. Una celebrità su Instagram, dove è seguito da migliaia di persone, una sfilza di donne sedotte da far invidia Rodolfo Valentino e l’anello infilato al dito, seppure per poco, a una delle bellezze più invidiate (e ricercate) degli anni ’90, Natalia Estrada. Ma forse non tutti sanno che Giorgio Mastrota, oltre ad ...

Giorgio Mastrota tronista - parla l’ex corteggiatrice : “Forse lui aveva già una storia” : Giorgio Mastrota tronista a Uomini e Donne, ex corteggiatrice racconta la sua versione dei fatti: “Ecco cosa è successo dopo la scelta” Forse non tutti, soprattutto i giovanissimi, riescono a ricordare bene Giorgio Mastrota nei panni di tronista a Uomini e Donne. Ebbene si, il re delle televendite, tempo fa ha partecipato al programma di […] L'articolo Giorgio Mastrota tronista, parla l’ex corteggiatrice: “Forse lui ...

Giorgio Mastrota : vi svelo dei retroscena di quando ero tronista a Uomini e Donne! : Chi di voi sapeva che Giorgio Mastrota è stato tronista a Uomini e Donne? Probabilmente non molti, ma il televenditore svela dei retroscena inediti! Scopriamo di che cosa si tratta! Giorgio Mastrota, considerato il re indiscusso delle televendite Mediaset, svela in un’intervista dei retroscena inediti del suo passato. La carriera televisiva si affaccia per lui negli anni Novanta iniziando a condurre programmi come Miss Grand Prix, Miss ...