GF | concorrente si accascia per un malore Diretta interrotta Momenti di panico assoluto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 aprile 2018)di terrore nella casa del Grande Fratello. Lo spavento è stato così grande che la produzione ha deciso di interrompere la. Ma cosa è successo? Uno dei concorrenti si è sentito male e, all’improvviso, si èto sul pavimento. I suoi coinquilini che erano presenti, si sono spaventati a morte perché non sapevano cosa fare e cosa stesse accadendo al ragazzo. È successo tutto intelevisiva su Mediaset Extra. La scena si è vista poi, però, lain chiaro – sia su Mediaset Extra che su La5 – è stata. Una decisione comprensibile, quella della produzione: in questi casi non si sa mai cosa possa succedere così si preferisce evitare il rischio di proporre al pubblico immagini che possano turbare la sensibilità. Ma chi è che si è sentito male? Ad avere unè stato Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e attuale compagno dell’onorevole ...