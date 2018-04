GF 15 | Patrizia sta esagerando con Luigi? I concorrenti si rivelano

Al Bano e Romina Power/ Loredana Lecciso è stata trattata male? Le parole di Patrizia Groppelli (Pomeriggio 5) : A Pomeriggio 5 si è parlato del triangolo formato da Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. Patrizia Groppelli ha difeso la seconda moglie del cantante pugliese.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Miss Italia - Patrizia Mirigliani : “Frizzi è stato un Maestro di vita” : Patrizia Mirigliani ricorda Fabrizio Frizzi conduttore di Miss Italia Intervenuta in collegamento video a La Vita in diretta, Patrizia Mirigliani ha voluto commentare la scomparsa Fabrizio Frizzi. Il popolare presentatore ha condotto diciassette edizioni di Miss Italia, il longevo concorso di bellezza che ha permesso a molte ragazze di diventare famose nel mondo dello spettacolo. Oggi tutto il concorso e le Miss piangono Fabrizio Frizzi, ...

Patrizia Pellegrino : “Francesco Monte? Carriera in bilico. Eva Henger? Non mi sarei esposta così…” : Patrizia Pellegrino torna a commentare il canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco le dichiarazioni in un’intervista al settimanale Nuovo. Patrizia Pellegrino: “Per la droga ho perso mio fratello” “A causa della droga ho perso mio fratello Aldo (aveva 39 anni, ndr) 19 anni fa. Ragazzi, state lontani da certe sostanze!”, è l’appello dell’attrice alla rivista, che […] L'articolo Patrizia ...

Boss in incognito 2018/ Diretta - Paolo Luchi protagonista : la venditrice Patrizia si commuove : Boss in incognito 2018 debutta oggi, venerdì 2 marzo, in prima serata su Raidue. Conduce Gabriele Corsi. Paolo Luchi del Materassificio Montalese è il primo imprenditore. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 21:34:00 GMT)

