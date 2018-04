Germania | boom antisemitismo La comunità ebraica | Non portate la kippah

ilgiornale

: RT @GianandreaGaian: @MediasetTgcom24 Merkel prima dichiara che l'Islam è parte integrante della Germania e poi lamenta il boom di violenze… - annaros70527446 : RT @GianandreaGaian: @MediasetTgcom24 Merkel prima dichiara che l'Islam è parte integrante della Germania e poi lamenta il boom di violenze… - GiovanniBaccin : RT @GianandreaGaian: @MediasetTgcom24 Merkel prima dichiara che l'Islam è parte integrante della Germania e poi lamenta il boom di violenze… - GiorgioVaccaro : RT @GianandreaGaian: @MediasetTgcom24 Merkel prima dichiara che l'Islam è parte integrante della Germania e poi lamenta il boom di violenze… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Indi episodi di. E il presidente del Consiglio centrale degli ebrei, Josef Schuster, lancia un inquietante monito a tutti i cittadini di religione: "nonlanelle grandi città tedesche". Un incubo che riaffiora in un Paese che non ha mai dimenticato quanto avvenuto durante il nazismo. E che adesso ritorna ma sotto altre spoglie, quello delle bande violente che girano per la città.L' ultimo episodio di violenza è avvenuto la scorsa settimana, in pieno centro a Berlino. Due ragazzi di 21 e 24 anni, di cui uno arabo-israeliano, sono stati aggrediti da tre giovani che parlavano arabo. La loro colpa? Portare il noto copricapo ebraico. Mentre due di loro colpivano i ragazzi, un altro filmava con il cellulare. La polizia ha fermato uno degli aggressori e l'ha identificato come un profugo siriano.Ma la cosa non è finita lì. Sui social, non ...