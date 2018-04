: Gentiloni:25 aprile giorno del riscatto - NotizieIN : Gentiloni:25 aprile giorno del riscatto - CybFeed : #News #Gentiloni:25 aprile giorno del riscatto - annibale1962 : 24 aprile 2018.a Roma partita a carte tra imam del Vaticano,Mattarella,Gentiloni e Napolitano.Tresette con il morto? -

Il 25"fu ildeldell'Italia,è dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura". Lo ha scritto su twitter il presidente del Consiglio Paolo, che ha poi rivolto "un pensiero speciale oggi a Giorgio Napolitano, protagonista della Repubblica. Forza Presidente!".sarà stamane all'Altare della Patria per la cerimonia del 73esimo anniversario della Liberazione. Poi sarà alle Fosse Ardeatine per deporre una corona d'alloro del governo.(Di mercoledì 25 aprile 2018)