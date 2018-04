Geely Icon - La concept minimalista con telaio Volvo

quattroruote

: Look minimalista e interni con dettagli futuristici per la nuova concept #Geely #Icon appena presentata al Salone d… - quattroruote : Look minimalista e interni con dettagli futuristici per la nuova concept #Geely #Icon appena presentata al Salone d… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Il marchio cineseha svelato al Salone di Pechino la, una Suv dal lookcreata per anticipare le future tendenze stilistiche del brand. Il prototipo si basa sulla meccanica dellaXC40, sfruttando lo stesso pianale impiegato anche da altri modelli, come la Lynk&Co 01: entrambi i brand, infatti, sono controllati dal gruppo.Futuristica ed essenziale. La carrozzeria dellacombina tratti tesi con dettagli morbidi e superfici prive di venature per creare uno stileraffinato e futuristico. Alcuni dettagli, come i fari anteriori, si nascondono nelle linee della vettura trovando posto all'interno di superfici scavate, quasi scolpite nei pannelli della vettura. Sul frontale, oltre alle strisce Led superiori, sono presenti dei fari verticali integrati nel paraurti, riproponendo un'impostazione su due livelli già vista su alcuni modelli ...