Gaia | ecco il secondo identikit di quasi due miliardi di stelle della Via Lattea

Le sorelline uccise dalla madre. Maria Sofia e Gaia avevano 9 e 7 anni quando Giusy Savatta le ha strangolate per poi tentare il suicidio. Un caso che ha gelato l’Italia intera. Ed ecco com’è andata a finire : Era il 27 dicembre 2016 quando Giusy Savatta strangolò le proprie figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, e poi tentò di suicidarsi ingerendo candeggina, perché temeva di essere lasciata dal marito, Vincenzo Trainito, docente di matematica. Il dramma si è consumato nella loro casa in via Passaniti,nel centro storico di Gela. “Le mie due bambine, le ho soffocate con le mie mani. La candeggina serviva a me per farla ...