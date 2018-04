Fused Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostra nel primo gameplay trailer

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Finalmente Bandai Namco hato, come promesso, ildi, il prossimo personaggio DLC - il terzo, per la precisione - che si aggiungerà inma che non ha ancora una data di uscita. Si tratta del solito, breve charactervolto arci le mosse e le tecniche principali del personaggio.Ripercorriamone insieme tutte le caratteristiche principali fin qui delineate:La fusione diè il risultato dell’unione con gli orecchini Potara tra il Kaioshin del Decimo Universo, cioè appunto, e Goku Black, ovvero unoproveniente da un’altra linea temporale che ha ottenuto il corpo del protagonista – le successive didascalie procedono a spiegare quali saranno le tecniche e le abilità del personaggio.Le statistiche ufficiali che Fusionavrà insono: Potenza: SS Velocità: C ...