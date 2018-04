Fuga dei giovani dalle metropoli | solo in periferia riusciamo a lavorare e anche vivere

La “Fuga” dei pensionati : in 370mila si trasferiscono all’estero per pagare meno tasse : Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali sono già oltre 370mila gli ex lavoratori che si trasferiscono all'estero. Tra le mete più ambite il Portogallo.Continua a leggere

Le proteste e la Fuga dei rifugiati dal Cpr di Potenza. Il sindaco all'HuffPost : "Sono troppi - le forze dell'ordine non ce la fanno" : Nella notte tra lunedì e martedì, dopo le proteste e l'avvio dello sciopero della fame, ventidue migranti sono scappati. Chiunque sia entrato in quella struttura concorda su un punto: la situazione è, a dir poco, precaria. Nel valutare le condizioni di vita dei migranti ospitati nel centro permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, a Potenza, anche le distanze politiche sembrano in parte sfumare, e capita che, alla ...

Facebook tra scandalo dati e boicottaggi : rischia Fuga dei più giovani - : Per l'11 aprile, giorno in cui Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa, è stata lanciata sul web la campagna "Faceblock": 24 ore senza usare il social network più diffuso al mondo. Gli under 25 starebbero però già guardando ad altre piattaforme

Fuga da via Victor Pisani - negozi ostaggio dei barboni : All'attacco dell'amministrazione comunale, Riccardo De Corato , Fdi, , assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia: "L'ennesima riprova che Sala vive fuori dal mondo è che da una parte lui invita i ...

Pericoloso WhatsApp Plus : l’app traFuga chat e foto dei suoi utilizzatori : Un nuovo rischio osteggia gli utenti per opera di WhatsApp Plus, una versione modificata dell'app ufficiale che promette l'aggiunta di nuove e più avanzate funzionalità, ma che è anche in grado di mettere le mani sulle vostre conversazioni di chat, foto, e perfino sulla rubrica dei contatti. Stando ad un recente report di Malwarebytes Labs, l'app malevola, che si spaccia per originale, è stata prontamente rimossa da Google Play Store ed App ...

Brescia - killer in Fuga faceva parte della banda dei Tir : Cosimo Balsamo, il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva ...

Isola dei Famosi 2018 : Nino furioso - Rosa e Elena sospese/ Cipriani show! La Fuga di Simone (decima puntata) : Isola dei Famosi 2018, pagelle: Francesca Cipriani conquista il titolo dei migliori della serata dopo aver siglato la pace con Valeria Marini, mentre…(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:02:00 GMT)

“Aiuto!”. Isola dei Famosi : terrore in acqua. Una normale uscita di pesca si è trasformata in un incubo. All’improvviso il naufrago si è trovato di fronte “un mostro” - poi la Fuga disperata. Isolani atterriti : L’Isola dei Famosi non è solo gioco per la vittoria e scandali. Delle volte in Honduras i naufraghim come tradizione vuole, si trovano anche di fronte ai pericoli. Nelle scorse settimane abbiamo visto come i protagonisti del reality si sono trovati di fronte a dei serpenti mentre erano in cerca di legna, ma oggi ne è capitata un’altra. Protagonista della disavventura è stato Amaurys Perez che si è trovato in una situazione che lo ha ...

Scoperto negli oceani il rifugio dei pesci in Fuga dal caldo : Scoperta la zona degli oceani in cui si rifugiano i pesci della barriera corallina in cerca di acque meno calde: e’ popolata da specie sconosciute, si trova fra 130 e 300 metri di profondita’ ed e’ stata chiamata raritrofica per la bassa presenza di luce e sostanze nutritive. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports. La ricerca e’ stata condotta dai biologi marini del Museo ...

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una Fuga di gas : potrebbero essere rimasti coinvolti dei vigili del fuoco : C’è stata un’esplosione a Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una precedente segnalazione di The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: potrebbero essere rimasti coinvolti dei ...

Highlights Juventus-Atalanta 2-0 - Video dei gol : Higuain e Matuidi guidano la Fuga bianconera : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Allegri cambia modulo, Gasperini ...

STRISCIA LA NOTIZIA vs ISOLA DEI FAMOSI/ L'infortunio di Craig Warwick : Fuga dalla Macchina della Verità? : STRISCIA la NOTIZIA contro ISOLA dei FAMOSI: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Effetto-Orietta - è Fuga dei vip dall'"endorsement" : Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non votare. O almeno non dire per chi. È la tendenza di queste elezioni fatidiche di fine inverno 2018 che più inverno non si può. Il vip ...

