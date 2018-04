Frostpunk | disponibile un nuovo video gameplay

eurogamer

(Di mercoledì 25 aprile 2018)è iltitolo sviluppato dai ragazzi di 11 bit studios, creatori degli ottimi Warzone Earth e This War of Mine. Gameinformer ha pubblicato poche ore fa undi 19 minuti che potete trovare alla fine di questa news.Il titolo è un city-builder gestionale ambientato in un 800 colpito dalla morsa di una nuova era glaciale, i pochi superstiti hanno così deciso di migrare altrove per costruire nuove colonie e cercare di ricominciare. il compito del giocatore sarà quello di gestire al meglio la propria colonia, dovrà non solo assicurarsi la produzione di risorse e sviluppare nuove tecnologie ma anche soddisfare i fabbisogni degli abitanti al fine di garantirne la sopravvivenza.da ieri su PC, lo avete già provato? Cosa ne pensate?Read more…