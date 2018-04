Friuli | ritrovate le gemelle di 4 anni scomparse a Tarcento 6 ore lontane da casa

Friuli - ritrovate le due gemelle di quattro anni scomparse a Stella di Tarcento : Si sono perse nel bosco e hanno camminato per ore in compagnia del loro pitbull Margot, cercando invano di tornare a casa. Finché due amici e un volontario le hanno ritrovate, all’una di notte, a duecento metri dalla strada e sorvegliate a vista dal cane di famiglia. Elisabetta e Adele, le due gemelline di quattro anni scomparse nel pomeriggio del 24 aprile a Stella di Tarcento, in provincia di Udine, sono rientrate a casa dopo sei ore e ...

