Formula E | l' e-prix di Parigi una sfida contro l' inquinamento

Formula E - Bird vince l'ePrix di Roma : Sam Bird della DS Virgin Racing ha vinto la prima edizione dellePrix di Roma. Il pilota inglese, partito alle spalle della Mahindra di Rosenqvist, ha approfittato di un errore del pilota svedese e ha preso il comando della gara a 11 giri dalla fine. Sul finale ha resistito agli attacchi dellAudi di Lucas Di Grassi, autore di una bella rimonta. Sul gradino più basso del podio cè una Techeetah, quella di André Lotterer.Mahindra, occasione persa. ...

Formula E - tutto pronto per l'E-Prix di Roma : ... da un lato porta nel nostro paese un campionato che giunto alla sua quarta edizione sta raccogliendo sempre più consensi e fan in tutto il mondo, dall'altro costituisce l'occasione perfetta per ...

Formula E - Regia di Palazzigas Events per il Gala dinner di chiusura dell'E-Prix di Roma : ... mentre nella storica villa Romana metterà a frutto la lunga esperienza nel soddisfare le esigenze dei clienti del mondo private di ogni nazionalità. Come tutti gli eventi prodotti dall'agenzia, sarà ...

E-Prix Roma - su Mediaset il “Formula E Day” : 5 ore di diretta e 60 telecamere : Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di motori, l’E-Prix di Roma, in programma sabato 14 aprile. Per la prima volta i bolidi elettrici percorreranno le strade dell’Eur, un’occasione da non perdere anche per ammirare scorci della capitale. In vista di un evento così importante Mediaset, che detiene i diritti di […] L'articolo E-Prix Roma, su Mediaset il “Formula E Day”: 5 ore ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Non mancherà la possibilità di incontrare i piloti e di lasciarsi ammaliare dal fascino delle vetture del futuro, così come sarà possibile prendere parte ad eventi di corredo, tra spettacoli di ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Il weekend motoristico che vedrà la Formula 1 impegnata in Cina è condito dallo spettacolo Tutto nostrano della Formula E, con la serie elettrica al debutto nella città eterna per il primo ePrix in terra italiana. A Roma, sul circuito cittadino ricavato nel quartiere dellEur, i piloti impegnati nella categoria si contenderanno la prima tappa europea della stagione. Jean-Eric Vergne del team Techeetah, guida la classifica piloti con 30 punti di ...

Formula E - ePrix di Roma - tutti i segreti del percorso - VIDEO : Manca ormai pochissimo allePrix di Roma, la prima delle quattro tappe europee di questa stagione di Formula E. Per loccasione, gli organizzatori hanno realizzato e diffuso il primo test simulato del circuito cittadino dellEur che ne svela tutti i segreti. Lo potete ammirare nel VIDEO qui sotto. Il circuito. Con 21 curve e una lunghezza complessiva di 2,86 km, il percorso è uno dei più lunghi della stagione . Ve lo avevamo già mostrato in ...

Al via il 14 aprile E-Prix di Roma per le Formula E : ... dove il Gp di Roma si era corso dal 1925 fino al 1956, ma anche per l'intero settore della 'mobilità' visto che questa speciale categoria è stata portata sulle piste di tutto il mondo, quasi sempre ...

Formula E - ePrix di Roma - tutto quel che c'è da sapere - FOTO GALLERY : Mancano pochi giorni ormai allePrix di Roma, la prima delle quattro tappe europee della Formula E (le altre saranno Parigi, Berlino e Zurigo). Se ne parlava già nel 2012, agli albori della manifestazione, quando la capitale fu una delle prime città a candidarsi per ospitare una tappa dellevento. Allepoca si ipotizzò addirittura di far correre le vetture nel centro storico, idea poi abbandonata a favore dellEur.Capitale elettrica. Lufficialità è ...

Formula E : conto alla rovescia alla partenza dell’E-Prix nella Capitale : Countdown iniziato per uno degli eventi più attesi della Capitale. Il 14 aprile Roma ospiterà per la prima volta l’E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica che darà vita ad uno spettacolo automobilistico su un circuito sensazionale nel cuore del quartiere Eur. Il tracciato dell’evento è di 2,8 km per 19 giri tra via Cristoforo Colombo […] L'articolo Formula E: conto alla rovescia alla partenza dell’E-Prix nella Capitale proviene da ...

Formula E - la Generation2 : batterie più potenti - stop al cambio di auto a metà E-Prix : Formula E, la Generation2: batterie più potenti, stop al cambio di auto a metà E-Prix Formula E, la Generation2: batterie più potenti, stop al cambio di auto a metà E-Prix Continua a leggere L'articolo Formula E, la Generation2: batterie più potenti, stop al cambio di auto a metà E-Prix proviene da NewsGo.

Formula E - Abt vince l'ePrix del Messico : Completano la top ten Lucas Di Grassi, della Audi Sport ABT Schaeffler, e il britannico della DS Virgin Racing, Alex Lynn. Di Grassi, costretto a partire dal fondo dello schieramento per la ...

Formula E - Abt vince l'ePrix di Mexico City : Riscatto dell'Audi nell'ePrix di Città del Messico: sul circuito Hermanos Rodriguez, davanti a un grande e festante pubblico, Daniel Abt ha conquistato la sua prima vittoria in carriera, precedendo Oliver Turvey della NIO e Sébastien Buemi della Renault e.dams.Primo vero successo. Abt aveva già conquistato la vittoria a Hong Kong, salvo poi vedersela togliere dai commissari di gara per un'irregolarità alla vettura. Oggi, però, il tedesco è ...

Formula E - Sabato si corre l'ePrix del Messico : La Formula E è pronta a vivere un altro adrenalinico weekend: questo Sabato, la carovana delle monoposto full electric sarà impegnata nell'ePrix di Città del Messico per la quinta corsa della stagione ...