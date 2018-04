Formula 1 | gli orari del Gp di Baku in tv

Formula 1 - Vettel meglio di Hamilton : non lo dice solo la classifica - i numeri del confronto : Sebastian Vettel meglio di Lewis Hamilton , più di quanto non dicano i 9 punti che li separano nella classifica mondiale. 2 vittorie a 0, 2 pole a 1, una superiorità del ferrarista in Bahrein e Cina ...

Formula 1 - Joe Verstappen : 'Mio figlio deve pensare di più' : Ai microfoni di Ziggo Sport, l'ex pilota di Formula 1 , 8 stagioni per lui, e 107 Gp disputati, , si è espresso così sul sorpasso in Cina: Il sorpasso su Vettel non era possibile, è stato un errore ...

Perché la Formula E è un bene per Roma e gli italiani : <blockquote class=”twitter-video” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/FormulaE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#FormulaE</a> – Watch the race highlights of the inaugural <a href=”https://twitter.com/FIAFormulaE?ref_src=twsrc%5Etfw”>@FIAFormulaE</a> <a ...

La Formula E ha conquistato Virginia Raggi. Ora deve far innamorare gli italiani : La Formula E è sbarcata a Roma e lo ha fatto sulle strade del quartiere romano dell’Eur. Quartiere che era stato già candidato nel 2009 a ospitare il Gp di Formula 1 anche se poi, una guerra tra varie amministrazioni politiche locali, fece naufragare il tutto. La Formula elettrica invece ce l’ha fatta, grazie anche all’impegno del sindaco Virginia Raggi, Roma è riuscita a portare una competizione automobilistica sulle sue ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP della Cina - Shanghai - : Prima fila 'rossa' al Gran Premio della Cina , terza prova stagionale del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Shangai. In pole andrà con la Ferrari Sebastian Vettel che ha segnato il ...

Formula E - Agag : A Roma organizzazione tra le migliori al mondo : Devo dire che abbiamo trovato un livello di collaborazione e efficacia tra i migliori al mondo'. La Raggi ha commentato: "Il motore elettrico può essere il futuro: è la sfida che dobbiamo affrontare, ...

Formula 1 - #PazziDellaNotte - i vostri migliori tweet 'cinesi' : Dalla prima giornata di prove libere, i vostri racconti social sul GP attraverso #SkyMotori e #PazziDellaNotte. Continuate a raccontarci la vostra Formula 1, noi non vi perderemo di vista nemmeno a ...

Formula E - il Campidoglio : il 13 e 14 aprile potenziati bus e metro B : Il servizio di superficie e della metro B sara’ potenziato per il Gran Premio di Formula E, in programma all’Eur sabato 14 aprile. “In vista della gara vogliamo ridurre al minimo i disagi e facilitare gli spostamenti dei cittadini nel quartiere e dei visitatori che dovranno raggiungere il circuito – spiega l’assessore alla Citta’ in Movimento di Roma, Linda Meleo -. Obiettivo e’ incentivare ...

Formula E : Campidoglio - 13-14 aprile potenziato servizio bus e metro B : Previsto il potenziamento del servizio di superficie e della metro B per il Gran Premio di Formula E, che si svolgerà all’Eur, sabato 14 aprile. “In vista della gara vogliamo ridurre al minimo i disagi e facilitare gli spostamenti dei cittadini nel quartiere e dei visitatori che dovranno raggiungere il circuito. Obiettivo è incentivare l’utilizzo […]

Formula 1 - Hamilton : 'Nessuna delusione. Ferrari? Meglio nelle strategie ma non più veloce di noi' : Il campione del mondo della Mercedes , che ha un ritardo di 17 punti in classifica dal tedesco Vettel, è chiamato al riscatto dopo le prime due gare di una stagione che, al momento, sembra aver ...

Formula 1 - gli orari del Gp di Cina in tv : Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla dalla terza gara della stagione in Cina. Dalla conferenza piloti all'ultimo giro della gara, non vi faremo perdere nulla. ...