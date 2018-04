gazzetta

: Firmino, l’uomo ovunque È lui l’arma in più di Klopp - thexeon : Firmino, l’uomo ovunque È lui l’arma in più di Klopp - TutteLeNotizie : Firmino, l’uomo ovunque È lui l’arma in più di Klopp - ETGazzetta : #Firmino, scatenato uomo ovunque: è lui l’arma in più di #Klopp #LiverpoolRoma -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Partiamo da un confronto numerico significativo. La Roma, dopo ieri sera, è a zero in quanto a differenza reti in questa Champions League: 17 gol fatti, 17 subiti. Il Liverpool è a +29: 38 a 9. Che ...