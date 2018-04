FIFA del Lupo | il nuovo Mondiale per Club spacca in due il calcio virtuale

FIFA 18 TOTW 32 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°32! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 32° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Seguici su Instagram! TOTW 32 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 18 aprile: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 32: It's […] L'articolo Fifa 18 TOTW 32: alla scoperta della Squadra della Settimana n°32! proviene da I Migliori di Fifa.

Tanti Goleador nella Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team del 25 aprile? : Il ciclo vitale di FIFA 18 Ultimate Team si avvicina alla sua fase finale, con i maggiori campionati europei che volgono alla conclusione e le attenzioni dei calciofili – e consequenzialmente anche dei videogiocatori del titolo targato Electronic Arts – che si spostano inevitailbemnte sui Mondiali 2018, la kermesse calcistica quadriennale che quest'anno sarà di stanza in Russia. Ovviamente le ultime giornate sono come sempre foriere di spunti ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della FIFA eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Odore di finali negli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team del 24 aprile? : Siamo quasi alla fine di tutti i maggiori campionati europei, ma di questo a FIFA 18 Ultimate Team interessa ben poco, visto com'è proiettata senza alcuna remora verso quello che è il futuro digitale del calcio videoludico. Ogni settimana torna come di consueto l'appuntamento con gli Incontri Principali, le sfide creazione rosa che mettono gli utenti a confronto con SBC riguardanti le partite più in vista del calcio mondiale. La Serie A è a ...

FIFA 18 : TOTW 32 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo Fifa 18: TOTW 32 Predictions: ecco i giocatori ...

FIFA 18 POTY : Salah è il giocatore dell'anno PFA! Sanè il miglior giovane. Le soluzioni delle SBC : Come ogni anno anche questa volta la Professional Footballers' Association (PFA), l'associazione che riunisce i calciatori professionisti di tutto il Regno Unito assegnerà una serie di riconoscimenti per tutti i giocatori che si sono contraddistinti nel corso di questa stagione ed in particolare verranno consegnati i premi per il POTY – Player of the Year, ossia per il […] L'articolo FIFA 18 POTY: Salah è il giocatore dell'anno PFA! ...

FIFA 18 : disponibili 11 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle varie coppe nazionali : EA Sports ha rilasciato nella notte fra il 20 ed il 21 aprile 11 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie coppe nazionali Ecco la lista dei 11 nuovi "Man of the match" Thomas Müller Kylian Mbappé Lukáš Hrádecký Marlos Sebastián Coates Scott Brown Lazaros […] L'articolo Fifa 18: disponibili 11 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match ...

FIFA 18 PFA POTY : tutto quello che devi sapere sul premio per il "Giocatore dell'anno"! Vincono Salah è Sanè! : Come ogni anno anche questa volta la Professional Footballers' Association (PFA), l'associazione che riunisce i calciatori professionisti di tutto il Regno Unito assegnerà una serie di riconoscimenti per tutti i giocatori che si sono contraddistinti nel corso di questa stagione ed in particolare verranno consegnati i premi per il POTY – Player of the Year, ossia per il […] L'articolo FIFA 18 PFA POTY: tutto quello che devi sapere sul ...

FIFA del Lupo : Samp - City - Psg e... Le novità del nuovo Mondiale per club! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

FIFA 18 TOTW 31 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°31! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 31° "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa. TOTW 31 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 18 aprile: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l'arrivo del TOTW 31: It's […] L'articolo Fifa 18 TOTW 31: alla scoperta della Squadra della Settimana n°31! proviene da I Migliori di Fifa.