Fico | secondo round di consultazioni Pd | Calenda ' Se alleanza con M5s mi dimetto dal

Consultazioni - si chiude il secondo giro : oggi incontri con Napolitano - Fico e Casellati. Segui la diretta : Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano , è arrivato al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, primo dei tre colloqui che concluderanno il secondo ciclo di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Alle 11.15 e alle 12 sono attesi i presidenti della Camera, Roberto Fico , e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine, come già accaduto una settimana fa, Mattarella potrebbe ...

“È molto difficile per Alessia. Secondo me…”. Isola - Flavio Montrucchio parla. Il pubblico del reality può farsi un’idea - ma lui sa : è sicuro di quello che sta provando la moglie - che in Honduras ha avuto difFicoltà a essere accettata dal gruppo : Isola dei Famosi: chi è in nomination e rischia di uscire, chi è coinvolto direttamente nel canna-gate, chi viene accusato addirittura di omofobia. E poi c’è Alessia Mancini, la naufraga più volte tacciata di fare la maestrina, che dà ordini agli altri naufraghi e si arrabbia quando le cose non girano per il verso che voleva lei. Fa la mamma in Honduras, le hanno detto. E nonostante sia passato poco più di un mese dall’arrivo ...