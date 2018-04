Fico domani incontrerà di nuovo Pd e M5S

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Domani il secondo giro di incontri : 25 aprile 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cominciato oggi il calendario della seconda giornata di incontri per il mandato esplorativo che gli ha conferito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dopo gli incontri di ieri, alle 11.00 di domani, giovedì 26 aprile, Fico riceverà la delegazione del Partito Democratico e subito dopo, alle 13.00, incontrerà quella del Movimento 5 Stelle. Roberto Fico, stando a quanto ...

Fico riprende domani il giro di consultazioni : i renziani contrari ad accordo : Roberto Fico va avanti. Il Presidente della Camera assolverà fino in fondo il compito affidatogli dal Capo dello Stato. Sergio Mattarella gli

Cinquestelle-Pd - incarico a Fico Calendario serrato - incontri domani Ira Salvini : 'Una presa in giro' : Mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un govern o sostenuto da M5S e Pd . Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio Mattarella , entro ...

Governo : Di Maio - domani da Fico - occasione storica che non perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

'M5s domani da Fico - sono ottimista' - Di Maio - : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il Presidente Mattarella oggi ha chiesto a Roberto Fico di verificare se ci sono i presupposti per far siglare il contratto di governo al MoVimento 5 Stelle e al Partito ...

Di Maio : M5s domani da Fico - settimana decisiva : sono ottimista : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il Presidente Mattarella oggi ha chiesto a Roberto Fico di verificare se ci sono i presupposti per far siglare il contratto di governo al MoVimento 5 Stelle e al Partito ...

Berlusconi “Salvini leader - ma no Governo con Di Maio”/ Mattarella - domani incarico a Fico per sondare M5s-Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile Governo con Di Maio": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:10:00 GMT)