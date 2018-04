“Fico deve girare in auto” : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le passeggiate, ‘costretto’ a rassegnarsi all’uso dell’auto della scorta. Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi – ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia – Fico ha dunque dovuto capitolare sull’uso ...

Fico a Questori : Camera deve corrispondere desiderio forte equità : Roma, 9 apr. , askanews, 'La domanda sempre piu' forte di equita' sociale che viene dal Paese richiede la massima attenzione del Parlamento. Un ruolo determinante e' svolto naturalmente dalla funzione ...

Fico a Questori : Camera deve corrispondere desiderio forte equità : Dobbiamo riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese e' che la classe politica abbia chiesto alle persone sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, ...

Camera - Fico viaggia in treno e a Napoli si sposta in taxi : “Tutto deve rimanere semplice e umile” : “Un’emozione fortissima tornare oggi a Napoli, qualcosa di straordinario, tornare come terza carica dello Stato”. Lo ha detto Roberto Fico, neo eletto presidente della Camera. In città, Fico è arrivato in treno e poi si è spostato in taxi. “Non deve cambiare nulla da questo punto di vista – ha affermato – per me molto è importante. Oggi in treno, seconda classe, taxi”. “Tutto – ha concluso ...

Torino - Mazzarri : 'Belotti è in difFicoltà - deve trovare la miglior condizione' : ROMA - Una partita giocata in maniera molto solida per 45 minuti prima di un tracollo improvviso dopo il primo gol della Roma. Walter Mazzarri commenta il match dell' Olimpico sottolineando i ...