Festa della Liberazione | Mattarella | ' La Resistenza come il Risorgimento'

Festa della Liberazione : perché si celebra il 25 aprile : perché il 25 aprile del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e Milano, anche se la guerra continuò ancora per un po' The post Festa della Liberazione: perché si celebra il 25 aprile appeared first on Il Post.

25 aprile - Milano celebra la Festa della Liberazione. FOTO : 25 aprile, Milano celebra la Festa della Liberazione. FOTO Nel capoluogo lombardo il sindaco Beppe Sala ha partecipato alla commemorazione al Monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Sant’Ambrogio. Al Cimitero Maggiore l’iniziativa di Anpi “Porta un fiore al partigiano”. Alle 14.30 al via il corteo da Porta ...

Ma quale Festa della liberazione? Oggi siamo più oppressi di prima Italia schiava di politici incapaci : "Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire". Da questo spunto, arrivatomi da George Orwell, mi introduco nel mondo dell'ipocrisia targata 25 aprile. Un sentimento... Segui su affarItaliani.it

Festa della Liberazione : la politica celebra il 25 aprile : E' stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire le celebrazioni per il 25 aprile. In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione...

25 aprile - Mattarella apre Festa della Liberazione/ “Resistenza fu lotta della civiltà” - e saluta Napolitano : 25 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella all'Altare della patria: iniziate le celebrazioni per l'Anniversario della Liberazione d'Italia(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Liberazione - Fico : “Resistenza fondamento” | Casellati : “Festa un patrimonio comune della memoria” : Liberazione, Fico: “Resistenza fondamento” | Casellati: “Festa un patrimonio comune della memoria” I leader politici commemorano l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La Festa però è iniziata già con la polemica: la Comunità ebraica grande assente al corteo Anpi Continua a leggere

25 aprile 2018 : La Festa della Libertà che esorta all'azione. Il saluto del Sindaco Silvia Marchionini alla manifestazione di Verbania : ... il suffragio universale, con le donne che entrarono nella vita politica il 2 giugno 1946, la pace e il benessere economico creato a partire dagli anni sessanta. E' pur vero che si lamenta una scarsa ...

25 APRILE - MATTARELLA ALL'ALTARE DELLA PATRIA/ Festa della Liberazione : “Ricordiamo i valori della Resistenza” : 25 APRILE 2018, il Presidente della Repubblica MATTARELLA ALL'ALTARE della PATRIA: iniziate le celebrazioni per l'Anniversario della Liberazione d'Italia(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:24:00 GMT)

25 aprile - Mattarella celebra la Festa della Liberazione : Il premier Gentiloni: "Fu il giorno del riscatto dell'Italia". Polemiche al corteo dell'associazione partigiani, assente la comunità ebraica

Festa della Liberazione - 25 aprile con le polemiche tra Anpi e Comunità ebraica : Il presidente della Repubblica all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato ma alla maniFestazione unitaria di Roma non parteciperà la Comunità ebraica per la presenza della rappresentanza palestinese. polemiche anche a Milano.Continua a leggere

25 Aprile - Festa della Liberazione : cerimonia all’Altare della Patria con Mattarella : Si è tenuta questa mattina la cerimonia per la Festa della Liberazione all’Altare della Patria: presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori al monumento del milite ignoto. L'articolo 25 Aprile, ...