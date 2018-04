Festa della Liberazione | la politica celebra il 25 aprile

Festa della Liberazione - 25 aprile con le polemiche tra Anpi e Comunità ebraica : Il presidente della Repubblica all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato ma alla mani Festa zione unitaria di Roma non parteciperà la Comunità ebraica per la presenza della rappresentanza palestinese. polemiche anche a Milano.Continua a leggere

Festa della Liberazione - i programmi tv del 25 aprile 2018 : Il 25 aprile 2018 ricorre il 73esimo anniversario della Liberazione dal Fascismo e dall'occupazione nazista: fu questo il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale, composto da tutte le forze politiche e civili che si opponevano e resistavano alla dittatura, diede il via all'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati. Il centro-sud era già stato liberato dalle forze alleate sbarcate sulle coste tirreniche, ma ...

Perché il 25 aprile è la Festa della Liberazione : Perché il 25 aprile del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e Milano, anche se la guerra continuò ancora per un po' The post Perché il 25 aprile è la festa della Liberazione appeared first on Il Post.