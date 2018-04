Ferrari | arrivano conferme | ecco il sostituto di Raikkonen

calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello trae Mercedes. Individuato il dopoper la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in netto vantaggio rispetto alla concorrenza, nemmeno la convivenza con Vettel pare turbare più il Cavallino. Svolta in arrivo in casa