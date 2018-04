Ferilli intervista le persone che cambiano sesso

ilgiornale

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Nicolò, all'anagrafe Gaia. Daniela, prima Maurizio. Maikol, nato con il nome Masha, sono alcuni dei protagonisti della docu di Raitre Storie del genere, in onda da giovedì 26 aprile alle 23, che per la prima volta affronta un tema di grande attualità e delicatezza: la disforia di genere. Si racconteranno tutti a Sabrina, che tiene le fila del programma prendendo per mano ognuno di loro attraverso interviste intime e analitiche. Un compito difficile per l'attrice da sempre attenta alle problematiche sociali. "Sono rimasta affascinata - racconta alle agenzie - dalla sfida perché, pur leggendo ed informandomi molto su questo tipo di scelta, ne sapevo in fondo poco ed avevo tante domande, spesso anche scomode, da fare". Con il termine "disforia di genere" si definisce il transessualismo, la condizione, cioè, in cui si trova chi ha una identificazione nelopposto a quello ...