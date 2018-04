FEFF 2018 : Sezione Competition – “Foreboding” di Kiyoshi Kurosawa : Due anni dopo la presentazione di “Creepy”, meraviglioso incubo incentrato su un misterioso “vicino di casa”, tornano al Far East Film Festival di Udine le incursioni negli oscuri meandri della mente predilette dal maestro Kiyoshi Kurosawa. “Foreboding” (“Yocho” in originale) è la riduzione per le sale cinematografiche di una omonima serie televisiva in 5 episodi, […]

FEFF 2018 : Sezione China Now – “The Foolish Bird” di Huang Ji e Otsuka Ryuji : Il Far East di Udine è conosciuto come festival del cinema popolare asiatico, ma non per questo volta le spalle alle produzioni indipendenti, specie se queste occupano un ruolo di prim’ordine nella conquista di nuovi spazi e rilievi nel panorama internazionale. Già l’anno scorso la Sezione China Now aveva sdoganato un titolo sconvolgente come “Knife […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Youth” di Feng Xiaogang : L’avevamo apprezzato 12 mesi or sono sempre al Far East Film Festival di Udine, che includeva in programmazione il capolavoro intitolato “I Am Not Madame Bovary” (2016); oggi gioiamo per il grande ritorno di Feng Xiaogang, da tempo apostrofato come “lo Steven Spielberg cinese”. Due straordinarie opere in due anni, due Asian Film Awards (gli […]

FEFF 2018 : ecco il gran finale : Ultima giornata del Far East Film Festival 20 , ultimo viaggio nel cuore pop del cinema asiatico. E che viaggio! Se la Closing Night di sabato 28 aprile punterà su due autentici capolavori, il Cuore ...

Il FEFF 2018 si avvia al gran finale : Crime. Pulp. Wuxia. Melò. Thriller. Action. Il Far East Film Festival 20 si avvia al gran finale e, venerdì 27 aprile , si diverte a giocare con i generi cinematografici. Tutte , o quasi tutte, le ...

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Last Child” di Shin Dong-seok : Ponendolo in competizione per il Gelso bianco alla miglior opera prima o seconda, il Far East Film Festival di Udine segue l’esempio di Berlino presentando l’esordio nel lungo del regista sudcoreano Shin Dong-seok. “Last Child” parla di una coppia che ha da pochi mesi perduto il figlio adolescente Eunchan in un tragico incidente avvenuto lungo […]

FEFF 2018 : Sezione Competition – “Wolf Warrior II” di Wu Jing : In qualità di web media partner per il terzo anno consecutivo al Far East Film Festival di Udine, Oubliette Magazine poteva forse lasciarsi sfuggire il film cinese che a soli 12 giorni dal rilascio è divenuto il maggior incasso in patria della storia del cinema? Non che si ignorasse come i 5,68 miliardi di yen rastrellati […]

FEFF 2018 : Sezione Here Comes the Icon! – “Chungking Express” di Wong Kar-wai : La seconda serata al Far East Film Festival di Udine ha retto bene il confronto con la precedente, che già aveva accolto in platea la preannunciata regina del sabato, assegnataria del Gelso d’oro: Brigitte Lin Ching Hsia, icona del cinema hongkonghese degli anni ’70-’90, ritiratasi nel 1994 dopo una sfavillante carriera ventennale. Destinataria di una […]