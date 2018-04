Favori in cambio di sesso | condannato a 11 anni ex magistrato Roberto Staffa

Sesso in cambio di Favori a piazzale Clodio : il pm Roberto Staffa condannato a 11 anni : Una sentenza che pesa come un macigno e che arriva dopo più di 14 ore di camera di consiglio. L'ex pm della Dda romana, Roberto Staffa è stato condannato a 11 anni di reclusione. Le accuse sono ...

Roma - sesso in cambio di Favori a piazzale Clodio : il pm Roberto Staffa condannato a 11 anni : Una sentenza che pesa come un macigno e che arriva dopo più di 14 ore di camera di consiglio. L'ex pm della Dda Romana, Roberto Staffa è stato condannato a 11 anni di reclusione. Le accuse sono ...

Puglia - assessore Mazzarano si dimette dopo servizio di Striscia. ‘Posti di lavoro in cambio di Favori in campagna elettorale’ : Accusato da un servizio di Striscia la Notizia di aver ricambiato la concessione di un comitato elettorale con la promessa di assumere due persone, si dimette l’assessore allo Sviluppo Economico della Puglia, Michele Mazzarano. È il terzo componente della giunta di Michele Emiliano ‘costretto’ alle dimissioni negli ultimi mesi, dopo Gianni Giannini coinvolto in un’inchiesta per corruzione e Filippo Caracciolo recentemente ...

Tangenti in cambio di Favori e documenti : blitz in Prefettura : Specializzati in semplificazioni amministrative. Bravi ed esperti, ognuno nel proprio ramo, ognuno per le sue competenze, a far camminare pratiche, procedure amministrative di ogni genere: per ...

Tangenti in cambio di Favori e documenti : blitz in Prefettura : Specializzati in semplificazioni amministrative. Bravi ed esperti, ognuno nel proprio ramo, ognuno per le sue competenze, a far camminare pratiche, procedure amministrative di ogni genere: per...

Padova - permessi in cambio di Favori sessuali : assessore indagato : Avrebbe chiesto favori sessuali in cambio della regolarizzazione della loro posizione amministrativa alle titolari di due banchi di cibo e dolciumi alle fiere cittadine. E' l'accusa mossa dalle donne ...

Favori sessuali in cambio di aiuti - il report dell’agenzia Onu : ‘Nozze temporanee e notti con gli operatori per avere un pasto’ : aiuti umanitari concessi “in cambio di una notte insieme agli operatori”. A parlare è una ragazza di Homs. Perché “più la ragazza dà al distributore, più aiuti riceve”, racconta un’adolescente che vive nel sub-distretto di Badama, nel governatorato di Idlib. Voci anonime che descrivono un inferno nell’inferno: la guerra in Siria e le sue conseguenze sulla vita delle donne rifugiate. Sono raccolti in un ...

Operatori ONU in Siria : cibo e aiuti in cambio di ‘Favori sessuali’ – Voices from #Syria : Favori sessuali. Questo quanto scambiato da Operatori dell’ONU e altre Ong in Siria per avere cibo e aiuti. Una rivelazione allucinante, quella rilasciata in un’intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. A quanto pare si tratterebbe poi di una pratica molto diffusa e che ormai moltissime donne Siriane non si recano più presso i centri di distribuzione degli aiuti per paura di venire ricattate. Questi i retroscena del mondo ...