facebook terrorismo

(Di mercoledì 25 aprile 2018)ha rimosso quasi 2 milioni di contenuti considerati terroristici nei primi tre mesi dell’anno. Circa il doppio rispetto al trimestre precedente. Per la precisione, si tratta di 1,9 milioni di contenuti “estremisti” collegati a Isis o Al-Qaeda. Il social network dice di averli eliminati in gran parte; mentre una loro frazione sarebbe rimasta online ma accompagnata da un avviso, un bollino di avvertimento; non è stata sospesa solo perché era materiale condiviso a scopo informativo o per contrastare proprio l’estremismo. Intelligenza umana e artificiale Lo ha annunciato il social network in un post sul suo sito. Il 99 per cento dei contenuti rimossi – specifica il post - non è stato individuato attraverso segnalazioni esterne, ma coi meccanismi interni del social, ovvero con la sua tecnologia e il suo personale. Una ...