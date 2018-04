Ex Pm Roberto Staffa condannato a 11 anni Ultime notizie | favori in tribunale in cambio

Favori in cambio di sesso - condannato a 11 anni ex magistrato Roberto Staffa : Era stato arrestato il 13 gennaio del 2013 con l’accusa di “Favori in cambio di sesso”. L’ex magistrato, Roberto Staffa, è stato condannato a 11 anni dal tribunale di Perugia per concussione in relazione a presunti Favori fatti in cambio di rapporti con alcuni transessuali (la concessione di temporanei permessi di soggiorno), anche nel proprio ufficio di piazzale Clodio dove era in servizio. La sentenza è stata emessa poco dopo ...