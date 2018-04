EVENTO Donne | da venerdì convegno a Palermo sulle malattie croniche

Donne a mani nude contro il “malEVENTO” : Basilicata, 1949:Per trentasei giorni consecutivi andammo sulle terre. Quando tornavamo la sera dalla campagna facevamo il giro della villa comunale e poi riunione in piazza grande. La miseria era tanta ed i terreni erano tutti nelle mani dei grossi agrari che chiamati in Comune si erano rifiutati di concedere un po' di terra ai reduci e ai combattenti tornati a casa. Così incominciammo la grande lotta per la terra a Montescaglioso.Noi ...