Eutanasia | gli aggiornamenti sul caso Alfie Evans | nuovo ricorso | ma “senza nutrizione

Eutanasia : Palmieri - Fi - - battaglia per Alfie per vita e libertà : Forse ora capiranno la differenza tra un elettrodomestico e un bimbo malato? E capiranno che la loro scienza non è onnisciente né onnipotente, così come non lo sono i giudici? Questa battaglia dei ...

Eutanasia : Palmieri - Fi - - battaglia per Alfie per vita e libertà : Forse ora capiranno la differenza tra un elettrodomestico e un bimbo malato? E capiranno che la loro scienza non è onnisciente né onnipotente, così come non lo sono i giudici? Questa battaglia dei ...

Piano Vesuvio : no all’Eutanasia per gli animali d’affezione in zona rossa - le Associazioni scrivono alla Regione Campania : Le principali Associazioni nazionali di protezione animale – animalisti Italiani, ENPA, LAV, LNDC Animal Protection, LEIDAA e OIPA – hanno scritto una lettera congiunta alle autorità della Regione Campania e al Ministero della Salute per richiedere un’urgente modifica del “Manuale operativo regionale per la gestione delle emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza alimentare”. Nella stesura finale del documento, si spiega in una ...

Si uccide a 19 anni con “la polvere dell’Eutanasia” - consigliata da una setta locale : Si uccide a 19 anni con “la polvere dell’eutanasia”, consigliata da una setta locale I genitori della ragazza olandese puntano il dito contro il gruppo locale che promuove l’eutanasia su vasta scala e consiglia ai membri un mix di sostanze letali. I pm olandesi hanno avviato una inchiesta dopo aver scoperto che la stessa organizzazione […]

Si uccide a 19 anni con “la polvere dell’Eutanasia” - consigliata da una setta locale : I genitori della ragazza olandese puntano il dito contro il gruppo locale che promuove l'eutanasia su vasta scala e consiglia ai membri un mix di sostanze letali. I pm olandesi hanno avviato una inchiesta dopo aver scoperto che la stessa organizzazione stava acquistano la sostanza per suddividerla tra oltre mille membri.Continua a leggere

'A Senigallia Eutanasia degli alberi senza precedenti nella storia' : ... e se si mette poi a protestare quando vede che le motoseghe comunali spianano interi viali, sappia che non è con il Comune, ma con la Scienza che ha a che fare. Ciò detto, stavolta parliamo di ...