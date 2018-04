Ermal Meta è tornato single | lui e Silvia Notargiacomo si sono lasciati

Ermal Meta : "Ho rifiutato X-Factor per Amici. L'amore? Non ne capisco molto. Piacere agli uomini è fantastico" : Un'infanzia complicata in Albania, la povertà, il difficile rapporto con il padre. Poi l'Adriatico da attraversare. Ermal Meta si racconta in un'intervista a Vanity Fair. Le prime esperienze suonando nei pub. Poi, come solista e autore di oltre 300 brani, ha finalmente trovato il successo. Dopo la vittoria a Sanremo la sua vita è "raddoppiata", tra dischi venduti e concerto sold out. Di avventure ne ha avute in abbondanza e, per ...

Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show incanta il pubblico con Le luci di Roma al piano - a pochi giorni dal concerto al Forum (video) : Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show ospite dell'ultima puntata della stagione di martedì 24 aprile. In seconda serata su Canale Cinque, il cantautore è stato ospite del talk Show di Maurizio Costanzo per presentare al pubblico il nuovo album Non Abbiamo Armi. Anticipato dal singolo Non mi avete fatto niente, canzone vincitrice del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Non Abbiamo Armi è il terzo album da solista di Ermal Meta, dopo Umano e ...

Ermal Meta : "Io al Forum di Assago - un sogno" : Milano, 25 aprile 2018 - Meno quattro . Per Ermal Meta è iniziato il count-down al giorno dei giorni. Al concertone che sabato prossimo lo festeggia tra le gradinate di un Forum all'insegna del sold-...

Ermal Meta - la rivelazione a Costanzo è da brividi : Ermal Meta, ospite al "Maurizio Costanzo Show", conferma un aneddoto: "Ho imparato la lingua italiana guardando questo programma". Il vincitore di Sanremo 2018, di origine albanese, ha cantato e ...

Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! : In Piazza San Giovanni The post Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! appeared first on News Mtv Italia.

Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma con i brani di Non abbiamo armi (video) : Ci sarà Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma nel cast degli artisti di quest'edizione, per il consueto appuntamento che anima piazza San Giovanni nella giornata della Festa dei Lavoratori, promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il cantautore si aggiunge alla line-up del Concertone per il secondo anno consecutivo, visto che si era già esibito nell'edizione 2017, come ha ricordato ...

Il tour di Ermal Meta parte da Fiorenzuola. Il concerto aprirà 'Dal Mississippi al Po' : L'intenzione è quella di proseguire su quella linea per fare di Fiorenzuola uno dei pochissimi autentici festival rimasti ormai in tutto il mondo e non una semplice fredda vetrina di talenti. Inoltre ...

Il promo dell’Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro per l’Italia - in attesa della finale a Lisbona (video) : Finalmente in tv il promo dell'Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro, rappresentanti per la l'Italia a Lisbona per il grande evento musicale. L'Eurovision Song Contest 2018 vedrà protagonisti per il nostro Paese i due cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente. Ermal Meta e Fabrizio Moro presenteranno all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona una ...

Maurizio Costanzo Show/ Ospiti 24 aprile e anticipazioni : Stefano De Martino ed Ermal Meta : Maurizio Costanzo Show, anticipazioni e Ospiti ultima puntata 24 aprile: Stefano De Martino, Ermal Meta, Nino Formicola, Paolo Conticini e Alessandro Grieco.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:32:00 GMT)

Amici 17 - Biondo demolito da Ermal Meta. E lui sbrocca contro Heather Parisi : 'Amici 17' nel segno della fortissima polemica di Ermal Meta nei confronti del cantante Biondo: "Stai barando, l'autotune è doping". Il ragazzo protesta, Rudy Zurbi lo difende visto che l'ha voluto ...

Amici 17 - trionfa Irama e salva Einar. Ermal Meta fa a pezzi Biondo : La terza puntata di 'Amici 17' è infinita ma più ordinata delle due puntate precedenti. Maria De Filippi schiera un parterre da fare invidia alla notte degli Oscar: Diego Armando Maradona, Rita Pavone,...

Ermal Meta - duro affronto contro Biondo : interviene Simona Ventura : Biondo criticato da Ermal Meta: interviene Simona Ventura Dopo l’esibizione di Biondo durante la puntata di stasera di Amici, Maria De Filippi ha rivelato che il rapper ha usato l’autotune per aiutarsi un po’ con l’intonazione. Ermal Meta dopo aver saputo tale notizie è apparso subito opposto alla scelta del cantante della Squadra Bianca, tanto che è dovuta intervenire anche Simona Ventura in difesa del ragazzo. Il ...

Biondo canta Drake con autotune e risponde polemico ad Ermal Meta : “Perché Ghali lo applaudivi?” (video) : Biondo canta Drake ed utilizza l'autotune, un programma regolatore della voce. La canzone scelta per Biondo questa settimana è Hotline Bling di Drake, un brano che già nella sua versione originale fa uso ampio dell'autotune. Per questo motivo, ma non solo, il cantante del team bianco ha deciso di proporne l'utilizzo in fase serale. Ermal Meta interviene dopo la performance di Biondo ritenendo una sorta di "doping" della voce l'utilizzo ...

Einar Ortiz in A parte te con Marco Bocci - l’abbraccio silenzioso di Ermal Meta dopo il messaggio di nonno Eddy (video) : Einar Ortiz in A parte te ad Amici di Maria De Filippi nel corso della seconda fase della terza puntata del serale, in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile. Einar Ortiz ha presentato un brano di Ermal Meta, uno dei componenti della giuria esterna del talent show. Einar Ortiz in A parte te è stato preceduto dalla lettura commossa dell'attore Marco Bocci che ha dato voce alle parole di un anziano in casa di riposo. L'uomo, in fin di vita, si è ...