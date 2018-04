Eredità Sordi | teste chiave in difesa dell' ex autista

FABRIZIO FRIZZI - CARLO CONTI LO RICORDA A L' Eredità / Il conduttore pronto ad esordire con La Corrida : la data : CARLO CONTI RICORDA FABRIZIO FRIZZI in occasione della prima puntata de L'EREDITÀ senza di lui. "Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo escluso che in questo studio"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Fabrizio Frizzi morto - dagli esordi nella tv per ragazzi fino all’Eredità : 35 anni di carriera con quella sua risata travolgente : Praticamente davanti a lui c’era solo Pippo Baudo. Fabrizio Frizzi, morto a Roma all’età di 60 anni, più di 65 programmi tv tra strisce quotidiane e speciali prime time in 35 anni di tv, ce lo ricorderemo con quella risata improvvisa e incontrollata con cui rispondeva spesso a concorrenti e ospiti in studio nelle sue trasmissioni. Mai volgare, sempre allegro e spiritoso, diligente e attento a non distruggere il senso della sua presenza e ...