Embraco ai giapponesi di Nidec

Embraco venduta ai giapponesi della Nidec - ma Torino rimane fuori. Sindacati : “Operazione iniziata da tempo” : L’operazione di vendita di Embraco va in porto, ma esclude lo stabilimento italiano di Riva di Chieri, in provincia di Torino. Whirlpool ha trovato un accordo con la giapponese Nidec Corporation, che acquisirà per 1,08 miliardi di dollari in contanti Embraco, la divisione compressori della multinazionale. La notizia è stata diffusa oggi, ma per i Sindacati ha origine lontane nel tempo: “L’operazione Nidec è sicuramente iniziata ...