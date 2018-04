Ecco quali sono i 5 allenatori più pagati al Mondo

Torino - Cairo fa i nomi : 'Ecco i calciatori dai quali ripartiremo l'anno prossimo! E su Belotti...' : Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, ...

Fifa 18 : Ecco i qualificati alla Fifa eClub World Cup - il mondiale per club! : Si sono disputate nello scorso weekend le qualificazioni online per la Fifa eClub World Cup, il mondiale per club di Fifa 18, altro torneo che mette in palio alcuni posti per i play off di qualificazione alla FeWC, play off che si disputeranno nel prossimo mese di giugno. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK A differenza di […] L'articolo Fifa 18: ecco i qualificati alla Fifa eClub World Cup, il mondiale per club! proviene da I Migliori di Fifa.

Facebook / Agi : "Ecco quali dati dobbiamo eliminare per mettere al sicuro la nostra privacy" : Facebook, il riconoscimento facciale funziona? Mark Zuckerberg preoccupato per il calo sensibile degli utenti giovani sul social network dopo lo scandalo Cambridge Analytica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:23:00 GMT)

Ecco quali sono gli sport migliori da praticare durante l’estate : Per molti il periodo estivo rappresenta il momento migliore per dedicarsi all’attività fisica. Se la voglia di fare esercizi e mettersi a correre è alta, dobbiamo fare però attenzione alle alte temperature che in quel periodo non scherzano, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per evitare colpi di caldo, disidratazione e svenimenti è necessario fare sport con giudizio seguendo alcune regole e consigli importanti. Sicuramente i ...

Salute : allergie ai pollini - Ecco quali sono le piante “alleate” : Nonostante quello primaverile sia un periodo difficile per chi soffre di allergie da pollini, alcune erbe e piante rappresentano un aiuto per gli allergici: “In particolare, nel caso di dermatiti allergiche e allergie da graminacee e composite, fra le piante che usiamo di più c’è la Boswellia, la pianta dell’incenso. Ma anche un piccolo arbusto sempreverde, l’Adhatoda vasica, ha proprietà interessanti. Si tratta di due ...

Alimenti termogenici nella dieta per dimagrire : Ecco quali : Ci sono alcuni Alimenti "termogenici" che consentono di dimagrire mangiano. Tra questi il petto di pollo, il tacchino, i broccoli e l'uva.

MotoGP - diretta GP delle Americhe 2018 : qualifiche Sky - TV8 e streaming - Ecco gli orari : ... ovviamente su Sky, attraverso l'apposito canale Sky Sport F1 HD e in live streaming. A seguire la programmazione completa e gli orari della diretta. Questo sabato 21 aprile si parte alle ore 15.55 ...

Animal Equality : maltrattamenti e violenze su polli e pulcini - Ecco il VIDEO shock : Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione Animale, ha recentemente reso pubblici alcuni filmati che mostrano le condizioni di vita dei polli italiani, a partire dalla terribile fase dell’incubatoio. “In questi luoghi – si spiega in una nota – milioni di pulcini vengono fatti nascere con una sola destinazione, il macello. Ed è per questo che durante l’intero processo vengono maneggiati come fossero ...

«Cinque giorni di festa in più all'anno - Ecco quali» : il disegno di legge in Senato : ... trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : Ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : Ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

Carte di credito - addio firma : Ecco quali circuiti aderiscono alla rivoluzione : La carta di credito è uno degli strumenti di pagamento più diffusi al mondo, anche se qui da noi in Italia i pagamenti con la moneta elettronica sono, in termini numerici, nettamente inferiori ...

E se si votasse con il 730? Ecco quali partiti hanno finanziato gli italiani : E se a votare fosse stato solo chi ha deciso di finanziare un partito? Avrebbe (stra)vinto il Partito democratico. E il Movimento 5 stelle non si sarebbe nemmeno presentato. Mentre si apre la stagione della dichiarazione dei redditi, da lunedì 16 sono disponibili i 730 precompilati online, e non accenna a chiudersi quella delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo, Wired è andata a sbirciare i dati sul 2xmille pubblicati sul sito ...

Giro d'Italia - Decisione shock di Mauro Vegni : 'squalifica Froome? Nessun nuovo 'caso Contador'. Ecco cosa faremo' : Ecco la Decisione di Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, in merito alla possibile squalifica di Chris Froome Il caso doping che ha travolto Chris Froome non si risolverà in tempi brevi e ...