Ecco con chi sta trattando Preziosi per cedere il Genoa | la verità sul Bari

Pd-M5S - ci sono punti di contatto? Ecco i programmi a confronto : Le due forze politiche vicine su fisco, lotta alla povertà, investimenti pubblici. Lontane su pensioni, lavoro e vaccini. Pesano gli scontri della campagna elettorale

“Sì - è vero”. La confessione di Patty Pravo. L’ex ragazza del Piper non ne vuole sapere di invecchiare nonostante le candeline siano già 70 ed Eccola tornare sulla breccia. Le sue rivelazioni faranno discutere parecchio : Una confessione in piena regola e se qualcuno avesse anche avuto solo un dubbio sulla sua vita spericolata dovrà ricredersi ancora una volta. Sì perché Patty Pravo non è una tra tante, ma una di quelle che ha lasciato il segno, sul palco e fuori. “Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Esordisce così, L’ex ragazza del Piper che a settant’anni ha meno peli sulla lingua che mai, in una lunga intervista rilasciata al settimanale ...

Consultazioni Fico - duro scontro tra Martina e Orfini : Ecco il retroscena [LIVE] Video : - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito Democratico, all'ora di pranzo, al Nazareno. La delegazione che dovra' incontrare Roberto #Fico si ritrova nella sede del partito. Il Movimento ha chiuso alla Lega - scandisce Martina - e di fronte a questa novita' non posso non aprire un accordo. E' la posizione che il traghettatore ha anticipato al Colle, giurando che non ...

Consultazioni Fico - duro scontro tra Martina e Orfini : Ecco il retroscena [LIVE] : - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito Democratico, all'ora di pranzo, al Nazareno. La delegazione che dovrà incontrare Roberto Fico si ritrova nella sede del partito. "Il Movimento ha chiuso alla Lega - scandisce Martina - e di fronte a questa novità non posso non aprire un accordo". E' la posizione che il traghettatore ha anticipato al Colle, giurando che non ...

Al cinema il Berlusconi di Sorrentino : Ecco 'Loro 1' - trailer - : La prima parte di 'Loro', il film di Paolo Sorrentino suddiviso in 2 capitoli, esce oggi, martedì 24 aprile, nelle sale italiane. Distribuito da Universal Pictures, anticipa 'Loro 2', nei cinema dal ...

Una Vita - trame 30 aprile-5 maggio : clamoroso Teresa si sposa - Ecco con chi Video : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su Una Vita [Video]. La serie iberica non andra' in onda sia mercoledì 25 aprile che martedì 1 maggio 2018 perché sono due giorni festivi. Al suo posto Mediaset trasmettera' dei film tv. Anche gli sceneggiati Il Segreto e Beautiful subiranno lo stesso stop. Cosa accadra' nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana dal 30 aprile al 5 maggio? Gli spoiler ci svelano che Teresa ...

Consultazioni Fico - Martina e Orfini si scontrano : Ecco cosa è successo [LIVE] : - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito Democratico, all'ora di pranzo, al Nazareno. La delegazione che dovrà incontrare Roberto Fico si ritrova nella sede del partito. "Il Movimento ha chiuso alla Lega - scandisce Martina - e di fronte a questa novità non posso non aprire un accordo". E' la posizione che il traghettatore ha anticipato al Colle, giurando che non ...

“Eccomi qua - tutta nuda”. L’ex naufraga fa impazzire il web con uno scatto completamente senza veli : a giudicare dalle foto - l’Isola le ha fatto davvero bene : L’Isola dei Famosi è spesso un vero e proprio toccasana per la carriera dei vari vip coinvolti, che si trovano per settimane a popolare programmi di approfondimento dedicati al reality e copertine dei vari giornali di gossip. Oltre alla notorietà, un altro dei benefici che sicuramente la permanenza in Honduras regala ai concorrenti è quello di consentire un’abbronzatura anticipata rispetto alla tabella di marcia, senza dover ...

“Ma è proprio lei”. Avril Lavigne - cinque anni dopo : alle prese con una dura battaglia contro una terribile malattia - la cantante aveva fatto perdere le tracce di sé. Ora - riEccola all’improvviso tra lo stupore di tutti (riuscite a riconoscerla ancora?) : Una delle star della musica internazionale più apprezzate al mondo, capace di imporre nel giro di pochissimi anni il suo nome all’attenzione del grande pubblico grazie alla sua grinta e al suo rock trascinante. Una carriera che sembrava lanciatissima quella di Avril Lavigne e che invece si è interrotta di colpo, con l’ultimo album risalente all’ormai lontano 2013 e un lunghissimo periodo di assenza dalle scene che aveva fatto ...

Maturità - Ecco le possibili tracce del tema secondo Luciano Fontana : Perché per aumentare le chance di successo è necessario avere un occhio sempre attento al mondo che ci circonda. Negli ultimi anni, infatti, le tracce predisposte dal Miur - in particolare quelle del ...

PRINCE - "NOTHING COMPARES 2 U"/ Video - Ecco la versione originale della canzone più famosa di Sinéad O'Connor : A quasi due anni dalla morte di PRINCE viene reso pubblico il primo brano inedito del suo sterminato archivio, il pezzo dato a Sinéad O'Connor nel 1990(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:23:00 GMT)

Super offerte Ebay con ulteriore 10% di risparmio : Ecco il buono sconto e come utilizzarlo : Arrivano in queste ore alcune offerte Ebay davvero interessanti per chi intende effettuare acquisti online in questi giorni. Il noto store, per spingere il download della propria app, infatti, consente al pubblico di effettuare acquisti con il 10% di sconto anche per i dispositivi già in offerta, a patto che la transazione venga chiusa tramite la stessa app. Per riconoscere l'acquisto, sarà necessario anche inserire un buono sconto che oggi 24 ...

The Voice of Italy 2018 giunge al secondo Knock Out. Ecco tutte le scelte dei coach : Il ring di The Voice of Italy 2018 giovedì 26 aprile alle 21.20 su Rai2 ospita il secondo e ultimo Knock Out, condotto da Costantino della Gherardesca. Dopo i primi 6 selezionati giovedì scorso, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno gli ultimi 10 semifinalisti da portare alla fase successiva, la Battle. Nei Knock Out ogni coach suddivide il proprio team in 3 quartetti, assegnando un brano a ciascun talento. Alla fine ...

Farina ritirata dai supermercati pericolosa per la salute : Ecco cosa contiene : La Farina per dolci che è stata posto a ritiro immediato dal Ministero della salute potrebbe scatenare, in alcuni consumatori, gravi reazioni di tipo allergico. Infatti, secondo l’avviso di sicurezza presente sul sito del Ministero, non sarebbero dichiarati in etichetta alcuni componenti potenzialmente pericolosi per i consumatori allergici. Negli ultimi mesi sono state diverse le allerte alimentari e i relativi richiami relativi a prodotti ...